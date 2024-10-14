美國大選2024｜7搖擺州決定選舉結果　關鍵州份為何能斷定勝負？

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / 共和黨 / 民主黨 / 懶人包】美國每次舉行總統大選時，傳媒、政治人物都會特別提到或留意搖擺州、關鍵州等名詞。本文將簡介甚麼是搖擺州，為何它們在美國選舉制度中特別重要。



所謂的「搖擺州」（Swing State）是指那些沒有單一候選人或政黨獲壓倒性支持，難以輕易預測選舉勝負的州份。與之相反的是「安全州」（Safe State），這些州份長期支持特定政黨，每次大選結果都幾乎相同。

2024年10月1日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在美國威斯康星州發表講話時，把手指指向前方。（Reuters）

選舉人票勝者全取

美國選舉採用選舉人團制，由每州的選舉人票計算選舉結果。除緬因州（Maine）及內布拉斯加州（Nebraska）外，其他州份皆採用勝者全取制，即勝出的候選人全取該州的選舉人票，而非按比例分配選舉人票。

在搖擺州中由於兩黨均有勝出的可能，所以往往會成為候選人重點爭奪的對象，以及民意調查、政治分析人士的關注對象。其中有州份由於選舉人票比例較多，勝負對大選有重要影響，因此又稱之為「關鍵州」。

2024年9月20日，美國民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）到搖擺州威斯康星出席競選集會。（Reuters）

7大搖擺州

《衛報》9月3日報道，本屆美國大選公認的搖擺州包括賓夕法尼亞州、威斯康星州、密歇根州、佐治亞州、亞利桑那州、內華達州，另外美國民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的競選團隊認為北卡羅來納州選情競爭激烈，因此也算作搖擺州，意味總共有7大搖擺州。

搖擺州並非一成不變，由於選民的政治傾向轉變、人口結構改變等原因，每屆都會有一定程度的差別，例如佛羅里達州、俄亥俄州過去也被視作搖擺州，但近年已成為選情相對穩定、傾向共和黨的州份。

左圖：2024年8月29日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Trump）在密歇根州的Alro Steel公司旗下製造廠發表演說。右圖：2024年9月2日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）在密歇根州的西北高中發表演說。（Reuters）

按選舉人票計算，賓夕法尼亞州有20票、密歇根州16票、佐治亞州15票，是首3個最多選舉人票的搖擺州。

「風向標州」決定選舉結果？

美國大選中還會以「風向標州」（Bellwether State，又稱為領頭州）形容特定搖擺州份。所謂風向標州，就像是一個指標，從歷史數據看來，這個州份決定的總統候選人結果，與最後整場大選結果一致的機會率更高。

例如俄亥俄州自1964年以來，幾乎所有大選都能「準確預測」大選結果，準確度高達93.5%，因此又稱為最大的風向標州。其次是準確度91.3%的佛羅里達州。

然而俄亥俄州作為最準確「風向標州」的地位，於2020年被時任民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）打破，他成為自1960年以來首位沒有贏得俄亥俄州而成功當選的總統。

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