諾貝爾文學獎10月10日揭曉 英博彩公司：殘雪大熱 村上春樹居次
撰文：王海
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每年的文學界盛事，2024年諾貝爾文學獎預計在香港時間10月10日晚上7時宣布。根據英國網上博彩公司立博Ladbrokes公布的賠率排行榜，佔據首位的是中國女作家殘雪，緊隨其後的是每年呼聲甚高，最後皆與獎項無緣的日本作家村上春樹。
共同網3日引述英國博彩公司Ladbrokes的賠率榜報道，71歲的中國作家殘雪和75歲的日本作家村上春樹在今年諾貝爾文學獎的賠率榜中佔據頭兩位。
加拿大作家Margaret Attwood、阿根廷作家César Aira、澳洲作家Gerald Murnane、美國作家Thomas Pynchon以及希臘作家Ersi Sotiropoulos等5位作家則在賠率榜中並列第三。
中國作家殘雪生於1953年，以短篇小說聞名。若成功得獎，殘雪將成為歷來第18位獲得諾貝爾文學獎的女性，也會是繼2012年的莫言以後，第二位獲獎的中國人。
每年該賠率榜公布時，村上春樹皆榜上有名。村上春樹1987年因《挪威的森林》在日本大賣繼而蜚聲國際，代表作還有《發條鳥年代記》及《海邊的卡夫卡》等。
村上春樹自從2006年獲得卡夫卡文學獎（Franz Kafka Prize），就一直被外界視為諾貝爾文學獎的熱門人選。
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