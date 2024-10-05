諾貝爾文學獎10月10日揭曉　英博彩公司：殘雪大熱　村上春樹居次

每年的文學界盛事，2024年諾貝爾文學獎預計在香港時間10月10日晚上7時宣布。根據英國網上博彩公司立博Ladbrokes公布的賠率排行榜，佔據首位的是中國女作家殘雪，緊隨其後的是每年呼聲甚高，最後皆與獎項無緣的日本作家村上春樹。



共同網3日引述英國博彩公司Ladbrokes的賠率榜報道，71歲的中國作家殘雪和75歲的日本作家村上春樹在今年諾貝爾文學獎的賠率榜中佔據頭兩位。

圖為中國知名作家殘雪。（美國麻省理工大學官網內殘雪的個人專頁）

加拿大作家Margaret Attwood、阿根廷作家César Aira、澳洲作家Gerald Murnane、美國作家Thomas Pynchon以及希臘作家Ersi Sotiropoulos等5位作家則在賠率榜中並列第三。

中國作家殘雪生於1953年，以短篇小說聞名。若成功得獎，殘雪將成為歷來第18位獲得諾貝爾文學獎的女性，也會是繼2012年的莫言以後，第二位獲獎的中國人。

2023年10月20日，村上春樹出席西班牙阿斯圖里亞斯（Asturias）舉辦的「阿斯圖裡亞斯公主」頒獎典禮。（Getty）

每年該賠率榜公布時，村上春樹皆榜上有名。村上春樹1987年因《挪威的森林》在日本大賣繼而蜚聲國際，代表作還有《發條鳥年代記》及《海邊的卡夫卡》等。

村上春樹自從2006年獲得卡夫卡文學獎（Franz Kafka Prize），就一直被外界視為諾貝爾文學獎的熱門人選。