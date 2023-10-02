諾貝爾文學獎「終於輪到」村上春樹？日媒預測日本折桂熱門人選

2023諾貝爾獎10月2日起陸續揭曉，這次諾貝得主可多得100萬瑞典克朗（約71.5萬港元）的獎金，及無上的榮譽。《日本經濟新聞》盤點了日本最有可能得獎的候選人，當然「他」不會缺席。



文學獎

幾乎每年都上榜，呼聲最高的村上春樹依舊受到矚目。現年74歲的村上在4月剛發表睽違6年的長篇小說《城市及其不確定的牆》（街とその不確かな壁，暫譯），在全球各地都受到歡迎。

除了村上外，旅居德國以日文跟德文創作的日本女作家多和田葉子，近年也被認為有機會獲獎。63歲的多和田2018年以小說《獻燈使》獲美國國家圖書獎（National Book Awards）翻譯文學獎。

2023年4月村上春樹的新書《城市及其不確定的牆》開賣，這是他睽違6年的長篇小樹。（HK01製圖）

物理學獎

日本東京工業大學榮譽教授細野秀雄，與大同特殊鋼公司顧問佐川真人是熱門人選之一。細野成功在包括普通鐵材在內的材料中，實現零電阻的超導現象，他的論文在世界各地轉載次數甚多；佐川則成功研發出電動車摩打不可或缺的強力永久磁鐵，為今天邁向電動車之路舖平道路。

另外日本桐蔭橫濱大學特任教授宮坂力，成功開發出次世代「鈣鈦礦太陽能電池」，在降低製造成本之餘，更讓電池變得可折疊及更輕量，可安裝在建築物的牆壁及電動車的車頂等處，同備受注目。

化學獎

被期待能為日本奪得化學獎的人選有來自東京大學卓越教授藤田誠，他利用小分子自行聚集的現象，成功簡單製作出複雜結構的材料。他還研發出能簡易解析物質立體結構的技術。報道指藤田誠的合作研究夥伴是2023年諾貝爾獎的評審委員，將會是他奪獎的一大機會。

經濟獎

至於過去未曾有日本人得獎的經濟學獎中，焦點落在美國普林斯頓大學教授清滝信宏身上，他以集中在以金融危機研究聞名。不過由於2022年前美國聯儲局前主席伯南克（Ben Bernanke）等人，因銀行與金融危機的研究獲獎，再次頒發類似的獎項機會較微。

各獎項結果公布時間表如下：

● 生理學或醫學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月2日上午11時30分（香港時間10月2日下午5時30分）公布

● 物理學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月3日上午11時45分（香港時間10月3日下午5時45分）公布

● 化學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月4日上午11時45分（香港時間10月4日下午5時45分）公布

● 文學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月5日下午1時（香港時間10月5日下午7時）公布

● 和平獎：最早在歐洲中部夏令時間10月6日上午11時（香港時間10月6日下午5時）公布

● 經濟學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月9日上午11時45分（香港時間10月9日下午5時45分）公布