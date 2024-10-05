拜登：特朗普若敗選可能不會和平接受結果

美國總統拜登說，他相信下個月舉行的美國總統選舉將是公平的，但共和黨的特朗普和他的競選搭檔可能會拒絕接受選舉結果。



路透社報導，拜登星期五（10月4日）說：「我有信心選舉將是自由和公平的。」但他也說：「我不知道選舉過程是否會和平。看看特朗普說過的話，還有他對上一次選舉結果表示不滿的講話，這是非常危險的。」

拜登說，還有一點值得注意，特朗普的競選搭檔、參議員萬斯在本周的副總統候選人辯論中，並沒有確認他會接受總統選舉結果。

特朗普當天到佐治亞州埃文斯市的颶風回應中心訪問時被問及拜登的講話，他說：「我當然希望選舉是自由和公平的。 我對這個州的選舉就有信心，我希望每個州都會如此。」

特朗普和副總統賀錦麗將在11月5日舉行的總統選舉對決，兩人的選情依然膠著，最終成績料將取決於幾個戰場州的投票結果。

在10月1日的副總統候選人電視辯論中，主持人問萬斯：「即使每個州的州長都認證了投票結果，你還會挑戰今年的選舉結果嗎？」萬斯說，他「專注於未來」，但他接着又說，「特朗普說過2020年總統選舉存在問題。」

美國司法部特別檢察官史密斯10月2日剛公開一份厚達165頁的法庭檔，提出了特朗普試圖推翻2020年總統選舉結果的許多新證據，稱特朗普的行為超出了作為總統的職責範圍。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

