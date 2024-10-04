美國9月非農數據遠超預期　白宮大讚：失業率曾創50年來最低水平

美國最新公布的9月非農就業增長超過外界所有預期，創下3月份以來最大的增幅，失業率亦意外下降至4.1，減輕了市場對美國勞動力市場顯著惡化的擔憂，並進一步降低了美聯儲在今年剩餘兩次會議上維持大幅降息的必要性。



美國勞工統計局4日公佈的數據顯示，7月和8月的就業人數上調7.2萬人後，9月份非農就業人數增加25.4萬人，高於此前12個月平均每月20.3萬人的增幅。其中，餐飲服務、醫療保健、政府、社會救助和建築行業的就業繼續呈上升趨勢。

白宮在一份聲明中贊揚非農數據，表示「在本屆政府的領導下，失業率降至50年來的最低水準，創造了創紀錄的1900萬家新企業，通脹率和利率也在下降。」聲明還稱當局將繼續努力發展中產階級。

有分析指，最新的非農數據多少反映了市場往往低估了美國經濟。不過，美國勞工部表示，颶風「弗朗辛」（Francine）對9月份新增就業和失業率的調查估計沒有明顯影響，而颶風海倫妮則登陸太晚，其影響不足以改變9月份的資料，但經濟學家擔心，颶風的持續影響可能會給10月份的就業數據造成負面影響。