聯合國官員指以軍襲黎巴嫩民用設施違法　敘利亞內戰難民被迫返國

正身在黎巴嫩的聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）10月6日表示，以色列空襲黎巴嫩的民用基礎設施並造成平民死亡，違反了國際人道主義法，並影響人道主義行動。



2024年10月6日，聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）在黎巴嫩貝魯特舉行新聞發布會。（Reuters）

格蘭迪表示，衝突各方以及對他們有影響力的國家，都應促成目前在加沙和黎巴嫩發生的屠殺。他指出，世界衛生組織（WHO）向他通報，醫療設施出現嚴重違反國際人道法的情況，當中包括黎巴嫩各地所受的影響。攻擊平民住宅也可能構成違法行為，但需要進一步評估。

格蘭迪表示，以軍與真主黨（Hezbollah）的戰鬥，已導致至少22萬人越過黎巴嫩與敘利亞邊境，其中70%是敘利亞人、30%是黎巴嫩人，但這些只是保守估計。他又稱，以軍4日對主要過境點的轟炸，對平民逃亡構成了「巨大障礙」。

2011年敘利亞內戰爆發後，許多敘利亞人逃到黎巴嫩。格蘭迪說，現在是敘利亞政府一個機會，表達對國民能夠自由進出的尊重。