美國永利獲阿聯酋批出商業博彩許可　開中東先河

美國賭場運營商永利獲得阿拉伯聯合酋長國頒發的首個商業博彩運營許可證，這意味着博彩業或將在以回教徒居多的中東地區營業。



永利集團（Wynn）10月4日宣布，它獲得阿聯酋商業博彩監管局頒發的商業博彩運營許可證，成為阿聯酋首個獲得這一許可的運營商。

永利公司在美國「賭城」拉斯維加斯、波士頓，以及澳門都經營賭場。阿聯酋依回教法嚴禁賭博，永利的聲明並未明確博彩是否指賭博，也未提及賭場事宜。

此外，永利正在阿聯酋第六大城市哈伊馬角（Ras Al Khaimah）開發豪華度假村，該市是阿聯酋七個酋長國之一、哈伊馬角酋長國的首都和最大城市。永利在當地的度假村擁有1542間客房，將配備博彩設施，預計於2027年初開業。

圖為永利位於澳門的酒店外觀。（booking.com 圖片）

上個月，阿聯酋成立了商業博彩監管局，還聘請美國博彩業資深人士來領導該機構，但並未明確表示是否允許賭博或開設賭場，當局多年來也一直否認將取消賭博禁令的報道。

不過，在包括來自沙特阿拉伯和卡塔爾在內的地區競爭中，阿聯酋採取了一系列自由化舉措，包括取消對未婚同居的禁令、放寬對酒精的限制，以及為外國人提供長期居留權。該國90%的人口都是外國人。

2022年，阿聯酋開始實行西式的週六至週日週末，專家認為，此舉是為了保持阿聯酋相對於地區競爭對手的優勢。

本文獲《聯合早報》授權轉載

