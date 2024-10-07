工人拒自動化設備？美媒：美國港口效率低　排名僅第53　中國第1

10月6日，美國《華爾街日報》網站發布評論文章稱，美國港口效率低下，世界銀行數據顯示，以船隻在港耗時計，中國洋山港排名第一，而表現最好的美國港口僅排名第53。文章也指出，日前罷工的美國碼頭工人在要求提高待遇的同時還要求拒絕自動化。



文章寫道，北美工會「國際碼頭工人協會」（ILA）所提的六年加薪62%的要求被滿足後，已與資方達成臨時協議，工人們將重返工作崗位，但勞資糾紛尚未結束。第二輪的「鬥爭」中，該工會要求禁止美國港口使用任何自動化設備，以此「永久保護工作崗位」。

「國際碼頭工人協會」主席達格特在9月7日致工會成員的一封信中寫道，該工會所提要求的底線是「不支持任何類型的自動化，包括半自動化」措施。

圖為2024年10月1日，國際碼頭工人聯合會（ILA）的港口工人，在維珍尼亞州諾福克（Norfolk）的碼頭外罷工。（Reuters）

「國際碼頭工人協會」不希望使用任何能夠使船舶裝卸速度更快、更安全、更高效的技術進步手段，例如更智能的起重機、閘門和需要更少工人操作的集裝箱搬運貨車。《華爾街日報》文章稱，他們希望提高工資，但生產率不提高，這在競爭激烈的全球經濟格局中是不可持續的。

《華爾街日報》援引世界銀行的一份關於全球港口績效的排名，以說明這種要求導致的現實結果。基於船舶在港口停留的時間排序，2023年集裝箱港口績效指數排名顯示，沒有一個美國港口能進入前50名，美國排名最高的南卡羅來納州查爾斯頓港僅排在第53位。中國的洋山港排名世界第一，且中國正在拉丁美洲等地投資港口。

《華爾街日報》指出，這並不是碼頭工人第一次與科技進步過不去。20世紀60年代發生「集裝箱革命」時，零件貨物被集中裝入大型標準化的貨箱內，簡化了裝卸工作，碼頭工人的數量也隨着集裝箱的普及而減少。如今，其他國家碼頭的自動化速度比美國更快，也因此變得更便宜、更高效。

文章稱：「到現在，78歲高齡的『國際碼頭工人協會』主席達格特先生應該已經明白，與生產力作鬥爭是一場必敗之戰。看看那些英國礦工的下場吧，他們曾以為可以反對關閉無利可圖的煤礦，保住自己的工作。百年前，英國紡織工人也曾反對引進機械化織布機。」

文章作者寫道，殘酷的事實是，技術進步提高了公司的生產率，往往也意味着這些公司將需要更少的工人。

2024年10月1日，美國維珍尼亞州朴茨茅斯，國際碼頭工人協會 ( ILA ) 的港口工人參加罷工，碼頭堆滿了貨櫃。（Reuters）

「如果工會能夠為那些長期享有工作保障的上了年紀的工人爭取到更優厚的買斷方案，而不是試圖拖延不可避免的事情發生，那麼從長遠來看，碼頭工人的境況會更好。（採用新技術後）健康的、不斷增長的經濟可創造出新的、更好的就業機會，這對失業的工人也更好。」

文章最後評論稱，抵制世界其他國家正在採用的生產力工具，將損害美國經濟以及除港口之外多達數百萬的美國工人。達格特先生和他的夥伴美國總統拜登應對該工會的50000名會員採取更加負責的行動。

此前，因續約合約談判破裂，美東時間10月1日凌晨起，代表美國東部沿岸所有主要港口工人的國際碼頭工人聯合會正式舉行近50年來首次罷工。路透社稱，這意味着全美約一半的遠洋運輸陷入停頓。

對於美國經濟和政治而言，此次勞資利益衝突爆發的時機都非常微妙，距離美國大選只有大約5周時間，罷工帶來的經濟影響可能讓自稱「歷史上最支持勞工」的拜登以及民主黨陷入困境。

當地時間10月3日晚間，美國國際碼頭工人聯合會和美國海事聯盟（USMX）發表聯合聲明宣佈，美國東海岸和墨西哥灣沿岸主要港口工人已與港口資方就工資問題達成初步協議，將「立即停止」1日凌晨開始的「近50年來最大規模」罷工行動，恢復主合約涵蓋的所有工作。

2024年10月1日，國際碼頭工人協會 ( ILA ) 的港口工人參加美國維珍尼亞州朴茨茅斯維吉尼亞國際門戶的罷工。（Reuters）

雙方同意，將已於9月30日到期的主合約延期至明年1月15日，這意味着任何可能的罷工和潛在的商品供應短缺都將被推遲到11月的總統大選後。美媒稱，這一結果也為民主黨人，尤其是候選人兼副總統哈里斯拆除了一顆「政治上的定時炸彈」。

據美聯社報道，美國總統拜登3日晚被問及這項臨時協議時說：「承蒙上帝恩典，以及鄰里間的善意，這份協議會持續下去。」拜登在隨後的一份聲明中讚揚雙方此舉「愛國」，為颶風「海倫妮」後的恢復和重建保障了關鍵物資供應。

知情人士稱，白宮派出多名政府高級官員介入，以推動勞資雙方儘早達成協議。經過幾天談判，白宮辦公廳主任齊恩茨當地時間4日清早與跨國船運公司高層舉行線上會議加壓，強調開放港口對於災後重建工作的必要性，白宮國家經濟委員會主任布雷納德、代理勞工部長蘇維思則敦促資方提高報價，稱將藉此說服工會。

據知情人士透露，港口勞資雙方達成的臨時協議規定，將在未來6年內把港口工人的工資提升約62%。這一幅度仍低於ILA此前要求的77%，但高於USMX之前提升50%的工資方案。不過，路透社3日指出，導致罷工的一個關鍵問題，即港口自動化技術應用，仍未得到解決，這可能在未來談判中使雙方產生分歧。此外，《紐約時報》稱，工會也一直在要求提高工人的退休福利。

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