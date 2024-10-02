美國港口工人大罷工席捲汽車市場　歐洲車企勢受創

美國國際碼頭工人協會（ILA）港口工人10月1日開始罷工，工人不滿資方建議的加薪幅度，癱瘓美國東岸至波斯灣的多個港口。分析師指，此舉將造成美國經濟和國家安全危機，歐洲車廠將成最大受害者。



路透社報道，巴克萊銀行（Barclays）分析師Dan Levy指出，美國70%的汽車零件進口都經由罷工受影響的港口。德國車商在美國近年來主要銷售歐洲進口車，如果汽車製造商被迫空運零件，可能會提高成本。罷工導致的零件短缺，可能削弱汽車供應鏈，使部分製造商減少車輛生產。

2024年10月1日，國際碼頭工人協會 ( ILA ) 的港口工人參加美國維珍尼亞州朴茨茅斯維吉尼亞國際門戶的罷工。（Reuters）

代表4.5萬名港口工人的國際碼頭工人協會工會（ILA）10月1日表示，自凌晨起關閉從緬因州到德州的所有港口，並拒絕代表資方的美國海運聯盟（USMX）9月30日提出的最終提議，批評該提議「遠低於其成員的要求」。

汽車創新聯盟 (Alliance for Automotive Innovation) 執行長 John Bozzella指出，受罷工影響的港口去年處理了全美汽車及零件貿易的 34%，總值1,357億美元。他警告，曠日持久的罷工「將在全國掀起經濟和國安連鎖反應， 損害汽車業與消費者。」

沃爾沃汽車（Volvo） 、寶馬（BMW）、通用汽車(General Motors)及福特（Ford）都表示，他們密切關注罷工情況並努力將影響降至最低。Levy提出，底特律的車廠反而可能略微受惠，因為行業庫存收縮可減少定價壓力，但通用汽車及福特等汽車公司大部分的車輛進口都是透過卡車及鐵路經加拿大與墨西哥進口，因而最可能受到罷工影響。