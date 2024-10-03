美國36港口因罷工停擺　拜登指資方獲利驚人促與工人重啟談判

美國東岸與墨西哥灣各港口約4.5萬工人，10月1日凌晨起罷工。 從緬因州到德州，美國36座港口停擺，影響全美約一半貨船服務， 包括從香蕉、服裝、汽車等貨物運輸。摩根大通（JP Morgan ）分析師估計，每天經濟損失高達50億元。罷工於2日進入第二天，勞資雙方沒有安排談判。由於缺乏進展，市場擔心罷工將長時間持續。



圖為2024年10月2日，美國總統拜登（Joe Biden）啟程到颶風災區視察，在登上空軍一號前向與媒體發表講話。（Reuters）

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總統拜登（Joe Biden）2日向表示，港口僱主所獲利潤令人難以置信，自疫情以來增長超過800%，現在是他們坐在談判桌上，結束這次罷工的時候。路透社報道，拜登政府向港口僱主施壓，要求提高碼頭工人的薪酬報價。以代理勞工部長蘇維思（Julie Su）為首的政府官員，敦促雙方重返談判桌。

全美零售商聯合會（National Retail Federation）於2日與其他 272 個行業協會呼籲，拜登政府應利用聯邦權力阻止罷工，稱罷工可能對經濟造成「毀滅性後果」。不過，拜登已多次表示，不會迫使罷工落幕。

Everstream Analytics的數據顯示，截至10月3日，超過38艘貨櫃船停泊在美國各港口，遠多於罷工前、9月29日的3艘。

台灣海運公司：長榮、陽明及萬海已宣布，着手調整船舶航速與靠泊計劃。其中陽明海運說，預計將至少收取兩種附加費來因應。

代表45,000名港口工人的國際碼頭工人聯合會（ILA）要求，在新的6年期合約中，每年將時薪提高5美元。但由於與代表僱主的「美國海運聯盟（USMX）談判破裂，觸發這場1977年以來ILA首次重大停工。

ILA主席達格特（Harold Daggett）揚言，「我們已做好準備，只要有必要，無論罷工需要多長時間，我們都將抗爭到底。」