日本真子公主變落難貴族？傳移美後窮到燶　美智子上皇后出手接濟

日本真子公主去年10月與小室圭結婚，因此脫離皇室，兩人去年11月赴美國紐約定居。但小倆口生活似乎並不寬裕，真子甚至沒錢買新衣，據稱祖母美智子上皇后不忍心，考慮動用私房錢接濟孫女。



紐約州22至23日舉行律師資格考試，第二次挑戰的小室圭顯然相當認真準備。他曾報考去年7月的考試，但沒考上。

日本「女性自身」週刊報導，紐約的日本記者指出，之前頻繁被拍到的小室夫婦，最近很少被看到行蹤。

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如果這次再落榜，小室夫婦首先面臨的是簽證問題。知情人士指出，小室曾就讀復敦大學法學院，同時在一間律師事務所擔任律師助理，就學時拿學生簽證，畢業後則可申請效期一年的「選擇性實習訓練」（OPT）簽證。

如果小室圭考上律師並順利找到事務所工作，可改申請H1-B就業簽證，但若再度落榜，簽證可能在7月到期，夫妻倆就無法留在紐約。

另一個問題是經濟。報道指出，紐約律師助理年薪約600萬日圓，但光是小室夫婦住的曼哈頓公寓月租就要40萬日圓，更別提紐約大都會的高物價，他們的生活很明顯的入不敷出。

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去年12月真子拜訪甘迺迪家族時，身上穿的軍綠色大衣已經穿了兩年，看來是相當節儉度日。

因小室圭母親的財務糾紛，真子的婚事曾遭輿論強烈批評，她結婚時婉拒脫離皇籍可拿的1.5億多日圓補助金。

日本皇室援助真子原則上是不可能的，因為皇室經費運用都須經國會審查，日皇和上皇夫婦的私人費用由宮內廳的內廷會計管理。不過皇族確實也有個人資產，財經專家分析，上皇夫婦將個人資產交由產險公司作低風險管理，數十年來應該穩定增加。

因此，88歲的美智子上皇后可能透過「生前贈與」方式援助孫女，度過經濟難關。

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