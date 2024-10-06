日本旅行注意｜東京黴漿菌肺炎確診數創新高　抗藥性升治療難度增

有「會走路的肺炎」（walking pneumonia）之稱的黴漿菌肺炎，近日在日本爆發。



日媒表示，東京截至9月29日為止的黴漿菌肺炎單週患者數，刷新1999年開始紀錄以來新高。醫生指出，由於黴漿菌的抗藥性提升，使抗生素治療的難度增加。

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綜合《富士新聞網》與《朝日新聞》報道，日本黴漿菌肺炎患者逐漸增加。日本國立感染症研究所表示，9月16日至9月22日之間，日本全國約500間定點醫療機構平均通報人數為1.48人，連續4週增加，感染人數達過去10年同時期最高。專家指出，患者在秋天至冬天還會持續增加，呼籲民眾小心。

日本東京9月23日至29日之間的黴漿菌肺炎患者數，平均一間診所就通報2.96件感染者，是開始統計的1999年以來新高。黴漿菌肺炎的症狀是發燒、咳嗽、疲倦與頭痛，咳嗽可能會持續好幾週。輕症者可自然康復，部份患者肺炎會重症化，必須住院治療，偶爾還會引發腦炎。

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伊藤王子神谷内科外科診所院長伊藤博道指出，過去黴漿菌肺炎流行時，1天頂多只會接到1名患者，現在1天卻有3至4名患者就診。雖然抗生素能有效治療患者，但黴漿菌開始出現抗藥性，現在診所做為第一首選的抗生素有時不起作用，必須使用其他抗生素進行治療。

伊藤指出，黴漿菌肺炎發病前2天的症狀與感冒類似，但第3天咳嗽會變得嚴重，有些患者會出現呼吸困難、胸痛等症狀。他建議民眾勤洗手與漱口，試狀況使用口罩，並避免與家人同時刷牙，減少飛沫感染的機會。

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