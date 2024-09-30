美東岸及墨西哥灣36港口十一起或全面罷工　供應鏈破壞或大於疫情

國際碼頭工人協會工會（ILA）9月29日表示，美國東岸及墨西哥灣36個港口的工人計劃於10月1日開始罷工，或影響全美一半遠洋航運港口、造成物流延誤和供應鏈癱瘓。



影響將集中在航運集裝箱，以及新汽車和卡車的運輸。預計將有數十個港口關閉貨櫃運輸，包括紐約、巴爾的摩（Baltimore）、諾福克（Norfolk）和休斯敦（Houston）主要海運樞紐。據指，若36個港口全部罷工，此次將為工會1977年以來第一次全海岸的罷工。

工會近幾個月要求僱主大幅提高工資、終止港口自動化項目，否則在港口負責裝卸貨物、設備維的月45,000名工人將在周二凌晨0:01開始罷工，預計紐約、巴爾的摩、諾福克（和休斯敦等主要海運樞紐都將停止貨櫃運輸。

根據聯邦法例，總統可以基於國家安全理由，在勞資糾紛中引入80日的冷靜期。惟拜登（Joe Biden）29日表示，若代表資方的美國海運聯盟（US Maritime Alliance，USMX）沒有在10月1日舊合同到期前為工人提供一份新的僱傭合約，他將不會介入罷工。

《華盛頓郵報》引述分析師指，罷工每持續一天，美國經濟就可能多損失10億美元。全美零售商聯合會（National Retail Federation）供應鏈與海關政策副主席Jonathan Gold對美媒指，此次罷工可能比2021年和2022年疫情造成的比，碼頭工人罷工可能會造成更大的破壞，當時貨運雖然運輸緩慢，但仍在運轉。

工會表示罷工將不會影響軍事貨物運輸和遊輪運作。負責運送石油與天然氣船舶的工人也不會參與罷工，預計汽油與燃油價格不會受到影響。