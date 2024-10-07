中歐關稅爭拗　美媒：中國反制措施或將集中於支持加稅的歐盟國家

歐盟成員國10月4日表決未能阻止對華關稅提案，歐盟委員會將對中國進口電動汽車加徵所謂反補貼關稅。不過，歐委會同時聲稱，將繼續與中方談判，探索「替代解決方案」。



當地時間7日，美媒彭博社（Bloomberg）引述貿易專家分析稱，隨着中歐進入「邊打邊談」階段，中國接下來將會如何以及何時對此採取反制措施予以回應將備受關注。其預計，在對華加稅投票中投贊成票的歐盟國家將面臨最大風險。

此前，中國商務部應國內業界申請，已相繼宣布對原產於歐盟的乳製品、豬肉、白蘭地等進口農產品發起反補貼、反傾銷調查。2023年，歐盟對中國的豬肉、乳製品和白蘭地出口總額達到約100億美元。

圖為2023年11月8日，歐盟旗幟飄揚比利時布魯塞爾。（Reuters）

報道認為，這些產品的選擇將對歐洲不同地區產生影響。從產品涉及的主要供應國來看，中國對歐盟可能採取的潛在反擊，將主要落在支持加徵關稅的歐盟國家身上。

當地時間10月4日，在針對是否對中國進口電動汽車加徵反補貼關稅的最終投票中，歐盟成員國以10票贊成、5票反對、12票棄權，未能阻止歐委會的徵稅提案。而在此前推遲投票後，有消息傳出歐盟在草案中新增條款，允許歐盟在法案投票表決後繼續與中方就關稅問題進行談判。

當地時間周一，總部設在亞洲、致力於推動全球貿易可持續發展的非營利組織韓禮士基金會（Hinrich Foundation）的貿易政策主管埃爾姆斯（Deborah Elms）對彭博社表示，她認為中國在談判期間將採取「胡蘿蔔加大棒」的應對策略，歐盟成員國的投票情況將會是潛在反制措施的關鍵線索。

「那些投贊成票的（歐盟）國家肯定不會受到中國投資者的青睞。而投反對票的國家可能會獲得更多投資，也可能避免或減少在中國境內投資業務遇到的挑戰。」埃爾姆斯推測稱，豬肉和乳製品等歐盟關鍵產業將受到中方額外審查。

彭博社指出，豬肉可能是最容易受到中國反制影響的歐盟產業之一，影響將集中在棄權的西班牙，以及投贊成票的丹麥和荷蘭等主要供應國。歐洲農民早前已組織了激烈的抗議活動，因為他們很清楚，除了中國，他們的產品「幾乎沒有其他可選擇的市場」；已經失去俄羅斯市場的歐洲乳製品也將面臨風險，歐盟向中國供應乳製品的主要國家荷蘭、法國和愛爾蘭均投出贊成票，來自澳洲、新西蘭、英國和美國的乳製品出口商正伺機而動，等待取代歐盟產品。

中國國家主席習近平9月9日下午在北京會見西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）（China Daily via REUTERS）

作為中國電動汽車反補貼調查的幕後推動者之一，法國同時還是干邑白蘭地的主要供應國，歐洲對華出口的白蘭地產品99.8%都產自法國。中方8月曾初步裁定，原產於歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷，暫不徵收臨時關稅。此舉被視為緩和與歐洲貿易緊張局勢的努力。可若中方最終採取措施，干邑行業間機構預測，中方可能會對干邑白蘭地徵收至少35%的額外稅款。按干邑AOC葡萄種植者總聯合會主席的話來說，這將導致法國干邑從中國市場「直接消失」。

彭博社還提到，儘管目前德國等沒有推動關稅的歐盟國家所受影響較小，中方採取的措施幾乎沒有影響到他們的出口品類，但早前曾有消息人士聲稱，出於實現「雙碳」目標和加快綠色發展的追求，中國可能考慮對配有大排量發動機的進口汽車提高臨時關稅稅率，投出反對票的德國和斯洛伐克或將受到主要衝擊。

對於這一說法，中國汽車技術研究中心首席專家、中國汽車戰略與政策研究中心副主任劉斌曾強調，有關調整建議符合世貿組織規則和市場經濟原則，「與某些國家和地區採取的保護主義措施有着本質區別」。

4日投票結果釋出後，德國三大汽車製造商均急切表達了不滿和擔憂。梅賽德斯-奔馳集團方面抨擊徵收關稅是一個「錯誤」，將長遠削弱行業競爭力；寶馬集團CEO也稱，投票結果是「對歐洲汽車工業的致命信號」，呼籲通過談判解決這一貿易摩擦。

連日來，大眾集團（Volkswagen）的CEO布魯姆（Oliver Blume）密集發聲，敦促歐委會調整關稅政策，允許中國汽車製造商通過對歐投資避免關稅。他擔心，如果歐盟的舉措導致中方採取相應反制措施，歐洲汽車製造商可能面臨重大劣勢，會對大眾在中國生產的汽車以及奧迪（Audi）、保時捷、林寶堅尼（Lamborghini）等德國出口的品牌造成負面影響。

2024年9月17日，法國斯特拉斯堡（Strasbourg），歐盟委員會主席馮德萊恩在會議上宣佈新一屆歐委會成員名單。（Reuters）

在新加坡管理大學法學教授Henry Gao看來，歐委會雖然在草案中留了與中方繼續談判的口子，但雙方達成協議的可能性相當低，「如果談判失敗，中國隨即採取大規模的反制行動，我一點也不會覺得意外。」

對於歐盟成員國代表投票通過歐盟委員會提交的歐盟電動汽車反補貼案終裁草案一事，商務部新聞發言人4日回應表示，中方的立場是一貫的、明確的，中方堅決反對歐方在此案中不公平、不合規、不合理的保護主義做法，堅決反對歐方對中國電動汽車加徵反補貼稅。中國電動汽車堅持市場主導、立足充分競爭，通過不斷自主創新，增加了世界綠色公共產品的優質供給，為全球應對氣變做出了重要貢獻。歐方的保護主義做法嚴重違反世貿組織規則，干擾了正常的國際貿易秩序，不僅阻礙中歐貿易投資合作，延緩歐盟自身綠色轉型進程，還將影響全球應對氣變的共同努力。

發言人指出，中方堅決反對歐方的終裁草案，但也注意到歐方表達要繼續通過談判解決問題的政治意願。中歐技術團隊將在10月7日繼續進行談判。中方希望歐方清醒認識到，加徵關稅解決不了任何問題，只會動搖和阻滯中國企業對歐投資合作的信心和決心。中方敦促歐方真正展現出落實政治意願的實際行動，回到通過磋商解決貿易摩擦的正確軌道上來。中方也必將採取一切措施堅定維護中國企業的利益。

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