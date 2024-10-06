植物肉都是肉！　歐盟法院推翻法國禁令　「肉扒」不限動物肉產品

法國在2022年和2024年2月頒禁令，限定「火腿」、「肉扒」、「香腸」、「煙肉」等字眼用於動物肉產品、禁止用於植物肉產品。法國政府稱該禁令是為了保護畜牧業者，但歐洲聯盟法院（CJEU）10月5日推翻這項禁令。



法媒報道，歐盟法院在判詞中說，歐盟會員國若未制定法律定義，不得禁用常見用語。

植物肉：Impossible meat是一項突破性發明，用大豆蛋白和薯仔蛋白製作出超逼真的素牛肉，對素食者可謂一大喜訊，甫推出已經大受歡迎。而單是在香港，也愈來愈多餐廳售賣由這種植物肉製成的漢堡包、肉醬，即使非素食者亦不抗拒它，食用這種肉類代替品。（資料圖片／鄺曉斌攝）

法國於2022年和今年2月頒布禁令，限定「火腿」、「肉扒」、「香腸」、「煙肉」等字眼用於動物肉產品。有關當局稱為避免消費者混淆，這些規定有其必要。

法國畜牧業者長久以來持續推動上述禁令，他們的遊說團體抨擊歐盟法院的判決。

法國肉類和畜牧業專業協會（Interbev）表示強烈反對這項裁決，稱此舉等於認可天然產品被超加工食品市場篡位。

新式植物肉以全植物性材料製成，模仿真正的牛、豬及雞肉的賣相、味道、口感及營養價值。（圖片：hk01）

植物蛋白製造商先前則抗議法國政府禁令，法國最高行政法院便讓禁令暫緩實施，以待歐盟法院裁定出爐。

法國植物肉業者La Vie今天表示，歐盟法院裁決是「令人樂見的勝利」。這間公司的律師也指出，「植物肉排」或「素肉排」等詞已用了40年。

向歐盟法院提訴的團體包括法國素食協會（Vegetarian Association of France）和歐洲素食聯盟（European Vegetarian Union）等。