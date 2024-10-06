植物肉都是肉！ 歐盟法院推翻法國禁令 「肉扒」不限動物肉產品
撰文：莊勁菲
出版：更新：
法國在2022年和2024年2月頒禁令，限定「火腿」、「肉扒」、「香腸」、「煙肉」等字眼用於動物肉產品、禁止用於植物肉產品。法國政府稱該禁令是為了保護畜牧業者，但歐洲聯盟法院（CJEU）10月5日推翻這項禁令。
法媒報道，歐盟法院在判詞中說，歐盟會員國若未制定法律定義，不得禁用常見用語。
法國於2022年和今年2月頒布禁令，限定「火腿」、「肉扒」、「香腸」、「煙肉」等字眼用於動物肉產品。有關當局稱為避免消費者混淆，這些規定有其必要。
法國畜牧業者長久以來持續推動上述禁令，他們的遊說團體抨擊歐盟法院的判決。
法國肉類和畜牧業專業協會（Interbev）表示強烈反對這項裁決，稱此舉等於認可天然產品被超加工食品市場篡位。
植物蛋白製造商先前則抗議法國政府禁令，法國最高行政法院便讓禁令暫緩實施，以待歐盟法院裁定出爐。
法國植物肉業者La Vie今天表示，歐盟法院裁決是「令人樂見的勝利」。這間公司的律師也指出，「植物肉排」或「素肉排」等詞已用了40年。
向歐盟法院提訴的團體包括法國素食協會（Vegetarian Association of France）和歐洲素食聯盟（European Vegetarian Union）等。
歐盟通過對華電動車加關稅 大量棄權凸顯不安 貿易戰可避免嗎？美國大胃王與植物肉公司簽約 遭禁止參加獨立日吃熱狗大賽麥當勞薯條是葷還是素？品牌植物肉漢堡歐洲大賣 在美難推有原因朝鮮政府鼓勵食狗肉 舉辦「甜肉」料理大賽推動傳統飲食文化