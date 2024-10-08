美國大選｜選情預測網站：7搖擺州中　賀錦麗逾半些微領先特朗普

距離11月5日的美國大選尚餘不足1個月，美國選情預測網站FiveThirtyEight（538）顯示，截至10月7日數據，民主黨候選人副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）略佔優，在總支持率上領先共和黨籍總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump），也在4個搖擺州份些微領先。



2024年10月4日，美國密歇根州，圖為賀錦麗在競選活動上發表講話。（Reuters）

根據FiveThirtyEight網站顯示，賀錦麗以48.5%的支持率超過特朗普的45.9%。此外，共7個搖擺州中，賀錦麗在威斯康星州與密歇根州，分別以1.7個百分點和1.8個百分點略為領先特朗普，也在內華達州與賓夕法尼亞州，分別以1個百分點和0.7個百分點稍微領先。

特朗普則在北卡羅萊納州、佐治亞州、亞利桑那州這三個搖擺州份中領先賀錦麗。這三州份中，他在亞利桑那州領先賀錦麗最多，為1.2個百分點。