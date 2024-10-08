美國大選｜特朗普稱有移民將「壞基因」帶入美國　白宮斥言論可憎

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）10月7日再度討論非法移民問題時，稱部份移民是「殺人犯」及擁有「壞基因」，「現在有很多壞基因在我們國家」。白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）隨即批評，稱美國容不下此種言論，形容令人厭惡及不恰當。特朗普競選團隊發聲明澄清，強調特朗普只是針對曾犯謀殺的罪犯，而不是所有移民。



圖為2024年10月5日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在美國北卡羅來納州視察風災造成的損失。（Reuters）

圖為2023年9月28日，德州伊格爾帕斯美墨邊境，多名非法移民在邊境地區嘗試偷渡進入美國。（Reuters）

特朗普接受保守派評論員採訪時，批評民主黨對手、副總統賀錦麗（Kamala Harris）的移民政策，指對方令邊境中門大開，「當中有13,000人是殺人犯」、「他們當中許多人不止謀殺了一個人，現在幸福地生活在美國」。特朗普又稱，相信殺人犯涉及基因問題，「現在有很多壞基因在我們國家」。

特朗普說法的來源，相信是移民與海關執法局（ICE）上月向共和黨眾議員所發的信。內容指ICE的移民紀錄顯示，「非拘留個案」中有13,099人被判謀殺。

路透社指出，該數字涵蓋合法和非法入境者，當中多數未被移民當局拘留的原因，是他們已身在州或聯邦監獄，而且部份人是數十年前遭定罪。

特朗普競選團隊表示，特朗普所指的顯然是殺人犯，而不是所有移民。媒體總是迅速地為殺人犯、強姦犯和非法罪犯辯護，只為寫一個針對特朗普的糟糕標題，令人惡心。