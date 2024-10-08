美國大選2024｜Elon Musk：傾力支持特朗普　若他敗選我完蛋了

距離美國總統選舉還剩不到一個月，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）正全力為共和黨候選人特朗普（Donald Trump）助選。



綜合《每日野獸》、法新社等外媒報道，當地時間10月7日，馬斯克接受美國保守派媒體人卡爾森採訪時表示，他為支持特朗普「傾盡所有」（all in）。馬斯克開玩笑稱，如果特朗普敗選，自己就會「完蛋」，並將面臨牢獄之災。

對話一開始，卡爾森就提及若特朗普未當選的情況，大笑着說，「如果他（特朗普）輸了，你就完蛋了。」

「完蛋了，如果他輸了，我就完蛋了。」馬斯克同樣大笑着回應：「你覺得我會坐多久的牢？我還能見到我的孩子嗎？我不知道。」

卡爾森表示：「如果他輸了，你很難假裝你從未支持過他。」馬斯克回答：「我傾盡所有…… 萬一他輸了，也許會有人向我復仇。」

近期馬斯克關於美國大選的言論頻頻引發爭議。9月17日，馬斯克在X（前稱Twitter）質疑，為何沒有人「試圖暗殺拜登/賀錦麗」。這一言論掀起軒然大波，還引來美國特勤局的調查。

在卡爾森的訪談中，馬斯克就此回應稱，「我開玩笑說，沒有人會試圖殺了賀錦麗，因為這毫無意義…… 他們只會再擺上一個傀儡。」

「有些人將此解讀為我號召大家去暗殺她（賀錦麗），但我想……沒有人會費心嘗試，這難道不奇怪嗎？」馬斯克說，「沒人會去刺殺一個傀儡。」

馬斯克2024年10月接受霍士新聞（Fox News）前主播卡爾森（Tucker Carlson）的專訪（影片截圖）

當地時間10月5日，特朗普重返「未遂刺殺」事發地，在賓夕法尼亞州巴特勒市舉行競選集會。馬斯克登台助陣，號召支持者在下個月的美國大選中給特朗普投票，還宣稱，如果民主黨獲勝，這將成為美國「最後一次選舉」。

在和卡爾森的對話中，馬斯克重申了上述言論。他表示，相信「非法移民」被故意送到幾個搖擺州，如果他們最終獲得公民身份，就會成為民主黨的支持者。

「有時這些搖擺州的差距是1到2萬張選票，如果你把成千上萬的人投到這些搖擺州，會發生什麼呢？」馬斯克說，「所以我的預測是，如果民主黨再執政4年，他們將使許多非法移民合法化，以至於下次選舉不會出現搖擺州。」

馬斯克2024年10月接受霍士新聞（Fox News）前主播卡爾森（Tucker Carlson）的專訪（影片截圖）

值得一提的是，馬斯克7日在其X賬號宣布，任何人只要成功推薦一名搖擺州登記選民簽署一份支持美國憲法第一及第二修正案的聲明，就可獲得47美元（約合330元人民幣）的獎勵。馬斯克的「美國政治行動委員會」宣稱，其目標是「讓搖擺州的100萬登記選民簽名支持憲法，特別是言論自由和持槍權」。此舉被外界解讀為替特朗普催票。

另據路透社7日報道，馬斯克計劃在搖擺州賓夕凡尼亞州為特朗普開展更多競選活動。

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