美媒：白宮對以色列失信任　美方稱不會自動幫助以軍應對伊朗攻擊

美媒10月8日引述來自美方的消息人士報道，白宮對以色列政府失去信任，愈來愈不信任以方在多線戰爭中的軍事和外交計劃說法，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）甚至向以方高官指，若果美國不知道以色列的計劃做什麼，美方不會自動再一次幫助以色列應對伊朗的導彈攻擊。



美媒Axios引述4名不具名的美國官員指，以色列報復伊朗的計劃正加劇美國與以色列之間日益惡化的信任危機，這計劃需要與美國協調，以防伊朗作出回應。消息人士指，拜登政府不是反對以色列回應伊朗的攻擊，而是敦促要衡量，「我們現在對以色列人的信任度很低，這有充份理由。」

2024年8月27日，中國北京，圖為美國安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與中國外長王毅（不在圖中）舉行會談前。（Reuters）

兩名消息人士指，在美國國家安全顧問沙利文10月4日與以色列戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）的通話上，美方表明希望以色列就報復伊朗計劃提供「清晰和透明」的訊息。

根據消息人士，沙利文並指若果美國不知道以色列的計劃做什麼，美方不會自動又一次加入幫助以色列應對伊朗的導彈攻擊。但美方官員也承認，無論如何美國都很可能會幫助以色列防衛。

伊朗2024年10月1日向以色列發射大量彈道導彈，以軍防空系統攔截導彈（REUTERS）

在通話中，德爾默則強調以色列希望與美國協調，但消息人士補充指，拜登政府質疑可以在多大程度上相信此話。