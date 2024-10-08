以色列揚言報復伊朗導彈襲擊　伊媒：軍方已制定至少10方案應對

伊朗10月1日導彈襲擊以色列後，以方威脅報復，揚言將打擊伊朗石油設施。就在全世界矚目以色列將如何回應之際，伊朗媒體7日引述軍方消息人士稱，伊朗軍方已經準備至少10種方案，以應對以色列可能採取的報復行動。



伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）7日報道，軍方消息人士證實，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的設計和安排部門已經「制定至少10種適當方案，以應對猶太復國主義政權（以色列）可能採取的行動」，這表明伊朗對敵對行動作出回應的嚴肅態度。

2024年10月1日，伊朗對以色列發動導彈襲擊後，伊拉克城巿巴士拉（Basra）的街上有親伊朗什葉派民兵上街慶祝。（Reuters）

消息人士稱，伊朗必要時可以使用方案中的任何一個，並補充指，這些方案隨時可以更新。

消息人士告訴塔斯尼姆通訊社：「伊朗屆時不一定採取與以色列相同水平的回應措施，可能會更嚴厲，並將針對不同的目標，以加強回應措施的有效性。」

消息人士還指出，以色列「佔領的領土」比伊朗國土面積小，以色列的「基礎設施少而且敏感」，因此伊朗的報復可能給以色列帶來前所未有的麻煩。

他同時表示，伊朗注意到許多國家已經宣布不會參與支持以色列的行動，並警告任何協助以色列採取行動的國家都將越過伊朗的紅線，並將遭受損失。

2024年10月1日，以色列阿什凱隆（Ashkelon），伊朗發射的彈道飛彈被以色列的鐵穹系統（Iron Dome）攔截。（Reuters）。

伊朗10月1日晚向以色列發動大規模導彈襲擊，以報復黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）之死。以軍方表示，經初步估計，伊朗發射180枚導彈，造成至少1人死亡，數人受傷。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）於襲擊發生後誓言報復，他強調：「伊朗今晚犯下一個大錯誤，並將為此付出代價」。伊朗則警告，若以軍膽敢做出回應，勢必面臨「毀滅性打擊」。

美媒Axios於10月2日援引以色列官員的話稱，以方將在未來幾天內對伊朗發動「重大報復」，襲擊目標可能是伊朗境內的石油生產設施。

伊朗空襲以色列後，美國反覆強調對於以色列的支持，並稱以方擁有做出回應的「自衞權」。美國總統拜登（Biden）4日建議以色列避免襲擊伊朗石油設施，並於3日強調將避免在中東引發全面的地區戰爭。

2024年10月3日，美國總統拜登（Joe Biden）在美國馬里蘭州安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）向記者發表講話。（Reuters）

另據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，伊朗外長阿拉格希（Abbas Araqchi）7日與埃及外長通話時重申，伊朗並不尋求擴大地區衝突，但對以色列任何新的「侵略行為」作出強烈和適當的回應。

美國務院發言人米勒（Matthew Miller）同日表態稱，美方已經就以色列可能的回應措施與以方進行多次討論。

以色列《耶路撒冷郵報》6日報道，美國官員為避免局勢升級，承諾向以色列提供「補償」，換取以軍不對伊朗境內的特定目標發動襲擊。

2024年10月7日，伊朗首都德黑蘭，人們行經一條掛有伊朗、黎巴嫩國旗及真主黨旗幟的街道。（Reuters）

以色列公共廣播公司（KAN）記者斯泰因（Amichai Stein）6日表示，他已經收到來自美國官員的報告，美方在與以色列討論如何應對伊朗襲擊時提出，如果以軍能夠暫緩打擊伊朗某些目標，美方將提供全面外交保護和武器援助作為回報。

斯泰因總結雙方的談話：「一名美國官員說，如果你們不攻擊A、B、C目標，美方將提供外交保護和一攬子武器援助」。以色列官員其後則回應指，已考慮美國的立場，並聽取他們的意見，但是以色列仍會儘其所能保護公民和國家的安全。

本文獲《觀察者網》授權轉載

