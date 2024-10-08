哈馬斯：去年攻擊是現代最專業突襲　續向以色列進行長期消耗戰

哈馬斯突襲以色列並觸發雙方新一輪衝突，於10月7日屆滿一周年。哈馬斯武裝派系卡桑旅（Al-Qassam Brigades）發言人奧貝達（Abu Obeida）同日發表講話，讚揚該組織一年前發動的襲擊，形容是「現代最專業、最成功的突襲行動」，為以色列國防軍（IDF）帶來「恥辱性失敗」。他又稱，將繼續對以色列進行長期消耗戰，指這場戰爭對敵人來說痛苦且代價高昂。



圖為2024年10月7日，哈馬斯突襲以色列滿一周年，該組織武裝派系卡桑旅（Al-Qassam Brigades）發言人奧貝達（Abu Obeida）同日發表講話。（X短片截圖）

奧貝達透過半島電視台播出聲明稱，該組織去年的行動，是對以色列涉嫌侵犯耶路撒冷阿克薩清真寺（Al-Aqsa mosque）大院、擴建定居點、虐待巴勒斯坦囚犯，以及封鎖加沙走廊的反擊。

重申人質命運在於以軍行動

他感謝伊朗開闢的統一戰線，在過去12個月支持中東各地代理人組織的行動。他呼籲進一步提供軍事、財政和後勤支援，以及針對以色列的媒體宣傳活動。

他也提及仍在加沙的人質問題，稱哈馬斯殺害他們「不合理」，但其中數十人可能會被長期關押，並且可能永遠不會被歸還。他又稱，人質的命運與以色列政府的行動息息相關，以軍在加沙的行動持續越長，人質面臨的風險就越大。

圖為2024年10月7日，在以色列特拉維夫附近的Kfar Chabad，疑遭到哈馬斯的導彈襲擊。（Reuters）

「這片土地生產戰士如生產橄欖」

奧貝達也猛烈抨擊美國支持以色列，又強調哈馬斯和其他派系成員，「在加沙地帶的每一寸土地上，都堅持堅定不移、英勇戰鬥」 。

對於哈馬斯和真主黨領導層接連被殺，他稱是勝利的象徵，也是造成侵略者遺憾的源頭， 稱一個領袖被暗殺有10人可繼任，一名戰士可被千人補充。他補充說： 「這片土地生產抵抗戰士，就像它生產橄欖一樣。」