新加坡建國總理李光耀之女李瑋玲逝世　終年69歲

李瑋玲的弟弟李顯揚，星期三（10月9日）清晨在Facebook貼出訃告，宣佈姐姐星期三早上在住家去世的消息。



李顯揚在訃告中，引述李瑋玲在李光耀私人葬禮上的悼詞：「我不能崩潰，我是個客家女人」，並說自己沒有姐姐堅強。

李瑋玲也是國務資政李顯龍的妹妹。她2020年在Facebook上公開病情，說她患上了症狀類似帕金森綜合征的進行性核上麻痹（progressive supranuclear palsy）。

李顯揚9日清晨在Facebook貼出訃告，宣佈姐姐星期三早上在住家去世的消息。(李顥揚Facebook)

她當時指出，這是相當嚴重的腦部疾病，開始時會出現類似帕金森綜合征的症狀，影響肢體行動、快速眼動和平衡，導致患者容易跌倒，接着是吞咽困難、感到窒息、肺炎和死亡。

李顯揚去年3月曾透露，李瑋玲「情況非常不好」。

訃告提到，將很快公佈葬禮細節。李顯揚也謝絕花圈，並呼籲外界改向新加坡嘉諾撒傳教會（Canossa Mission Singapore）、帕金森氏病協會（Parkinson Society Singapore），以及Total Well-Being SG等慈善機構捐款，因為這對李瑋玲來說更有意義。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

