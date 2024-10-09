西班牙社會反遊客情緒升溫　狂徒掌摑1歲女童事件引熱議

西班牙巴塞隆拿（Barcelona）旅遊景點10月6日發生襲擊事件。一名男子突然朝着一家三口怒吼，並上前襲擊一名1歲來自法國的女童，導致女童受輕傷。事後甚至揚言要傷害女童性命。由於西班牙社會近來掀起反遊客情緒，事件更加備受注目。



根據在社交平台X（舊稱Twitter）流傳的影片及傳媒報道，巴塞隆拿的蒙特惠奇公園（Montjuïc Park）有一名31歲男子突然朝着法國遊客一家怒吼，並上前作勢要掌摑一名1歲女童。雖然父親上前用身體阻擋男子，男子仍出手打中女童的臉。相關影片在社交平台上瘋傳，引起大眾關注。

受害者為來西班牙旅遊的法國一家三口，當時在公園遊覽。一名說西班牙語的男子突然上前對其怒吼，並上前掌摑1歲女童。

在影片中，男子喊道：「否則我現在就殺了你女兒！」拍攝者（一女子）對其說：「你瘋了嗎？走開！走開！」

據報道，襲擊發生後受害者報警，女童被送往醫院檢查。巴塞羅那警方將該男子逮捕，並確認他與另外兩宗襲擊案有關。警方表示，他在過去1周共襲擊3人。其中一名60歲男子臉部遭嚴重割傷、全身瘀青。目前未知男子動機。

2024年7月6日，西班牙巴塞羅那（Barcelona）大批示威者上街抗議當地「過度旅遊」的問題。（Reuters）

西班牙社會的反遊客情緒近來升溫，令這次事件更備受關注。2024年7月，逾千名示威者在巴塞隆拿市中心抗議旅遊業帶來的問題，示威者甚至使用水槍射擊遊客。他們認為每年逾百萬人次的遊客是造成當地物價上漲，及租金難以負擔的主因。