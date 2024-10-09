誰是中本聰？HBO新紀錄片指是「他」　主角否認：片方不負責任

比特幣（Bitcoin）自問世後升值逾百萬倍，發明者中本聰（Satoshi Nakamoto）的真實身份一直是謎，HBO一部於10月8日播出的紀錄片主張加拿大幣圈專家托德（Peter Todd）就是中本聰，但他在節目播出後矢口否認，批評片方製作不負責任，讓他處於危險中。



知名導演Cullen Hoback在執導的紀錄片《Money Electric: The Bitcoin Mystery》中，探討比特幣的起源與其創造者中本聰的真實身份。

圖為托德（Peter Todd），他否認自己是中本聰（X@peterktodd）

根據《政治報》（Politico）、CoinTelegraph報道，導演在片尾向托德問道為何對比特幣有深刻見解時，托德回應說：「是的，我就是中本聰。」（Well, yeah, I'm Satoshi Nakamoto）

報道指，這種「承認」並不證明托德就是中本聰，因他過去便是以不時引用「我是中本聰」這句話聞名，意思其實是支持真正創作者的私隱權。

圖為2021年10月22日，薩爾瓦多一間商店貼出告示，表示他們接受顧客以比特幣付款。（Getty）

在紀錄片播出後，處於事件中心的托德矢口否認自己是中本聰，美媒10月8日引述托德表示：「我要鄭重聲明，我不是中本聰」。他還批評片方在上映前沒有與他聯繫，未預先讓他觀看，這種「不負責任」的行為讓他的生命處於危險之中。

Cullen Hoback則指，他對於托德的否認並不驚訝，仍對紀錄片的主張充滿信心，「托德那天就在（採訪日），他知道討論了什麼。他有充份機會去解釋」。

他又指自己耗費數年時間追查中本聰的真實身份，最終確認托德就是本尊，並在片中將這些證據展現出來。

新紀錄片主張托德就是中本聰的理由包括指托德疑似在2010年時誤用自己賬戶完成中本聰的社交帖文。

2024年3月9日，法國巴黎，圖為路透社設計照片，其中可見印有比特幣標誌的硬幣。（Reuters）

現年39歲的托德是加拿大幣圈專家，他曾參與比特幣初期開發階段，是早期比特幣核心（Bitcoin Core）的開發者。

據英國廣播公司（BBC）報道，若然「中本聰」仍然控制着自己的比特幣錢包，該錢包的價值達到約690億美元（約5,382億港元），此意味「中本聰」會成為世界上排名第20位的富豪。