美國大選｜特朗普轉軚撐比特幣　背後是政治博弈也是真金白銀

從批評者到信徒，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）對比特幣的態度發生了逆轉。7月27日，特朗普在加密貨幣行業最大規模的年度會議2024年比特幣大會上發表講話指，如果他能重返白宮，他將把比特幣列為美國戰略儲備資產。「如果比特幣要登上月球，我希望美國成為引領潮流的國家」。



彭博社29日報道指，供應商在2024年比特幣大會上兜售着「讓比特幣再次偉大」的帽子，讓這場加密貨幣會議很容易被誤認為是特朗普的集會。

2019年，這位時任總統在X（前稱Twitter，推特）上寫道，「我們在美國只有一種真實的貨幣，它叫美元」。

而現在，特朗普說，「我今天來比特幣社群演講的原因可以用兩個非常簡單的詞來概括：美國優先。因為如果我們不這樣做，中國也會這樣做」，「我正在制定計劃，確保美國成為這個星球的加密貨幣之都，成為世界比特幣超級大國」，他向比特幣擁護者們保證，他會終結拜登政府壓制加密貨幣的政策，「如果加密貨幣將定義未來，我希望它能在美國開採、鑄造和製造」。

《紐約時報》發文諷刺道，這是一個荒謬的景象，一個不久前還指示他的助手帶着便攜式打印機到處走以幫助他實現在紙上閱讀網上新聞的人，現在正讚美比特幣的奇蹟。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普2024年7月27日在田納西州出席比特幣大會，承諾當選後會推出多項惠及加密貨幣的政策。（REUTERS）

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）從特朗普在此次會議上的發言中發現，他努力將共和黨對加密貨幣日益接受的態度與拜登政府強硬監管的態度進行對比。「這些極權主義者執意要摧毀加密貨幣，這是這個國家正在走的方向，這是一個法西斯政權。」特朗普承諾上任第一天就將解僱支持監管加密貨幣的美國證券交易委員會（SEC）主席根斯勒（Gary Gensler），並敦促與會者「去投票」。儘管根據法律，就算是總統也不能這樣做。

特朗普競選團隊發言人休斯（Brian Hughes）在一份給美媒的聲明中也提及，「加密貨幣創新者和其他新興技術領域的人正受到民主黨人的攻擊」，而這位前總統「準備鼓勵美國在這一領域和其他新興技術方面取得領導地位」。

以獨立人士身份參選的美國總統候選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）於特朗普26日在該會議上發表講話，他強調了特朗普在卸任美國總統後將比特幣描述成「與美元對立的騙局」的言論，暗示特朗普對加密貨幣的支持只是政治上的權宜之計。

僅有加州民主黨眾議員康納（Ro Khanna）和北卡羅萊納州民主黨眾議員Wiley Nickel兩位民主黨人出席了2024年比特幣大會。Wiley Nickel表示，他不希望特朗普把這個問題政治化。康納認為，加密貨幣不應該成為黨派討論的焦點，而是需要像所有技術一樣接受監管，就像對人工智能一樣，需要「對這項技術進行深思熟慮的監管」。

美媒稱，加密貨幣行業的領導者和擁護者正變得愈來愈政治化，為超級政治行動委員會提供資金，而他們支持的超級政治行動委員會壓倒性地支持共和黨而不是民主黨。

「加密貨幣本身就是一個非常意識形態的事情，可能會在共和黨人中獲得吸引力，而疏遠民主黨人。」美國大學法學院教授艾倫（Hilary Allen）分析道。

「如果有一位政治家看到了該行業的潛力，並希望它蓬勃發展，通常選民和捐款都會朝着這個方向發展。」比特幣挖礦公司Riot Platforms公共政策負責人摩根斯坦（Brian Morgenstern）向美國《華盛頓郵報》分析道。

根據《紐約時報》上個月的報道，三間大加密貨幣公司在國會競選中已投資超1.5億美元支持擁護加密貨幣的候選人。

美國共和黨總統候選人、曾任總統的特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年7月27日在田納西州納什維爾的比特幣2024活動發表演說，並舉起拳頭。（Reuters）

自特朗普透露出對比特幣的支持後，對他的支持很快接踵而至。憑藉投資比特幣躋身億萬富翁行列的雙胞胎兄弟文克萊沃斯（Cameron Winklevoss）和泰勒（Tyler Winklevoss）承諾向特朗普的競選活動捐贈價值100萬美元的比特幣。彭博社稱，狗狗幣支持者特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）也加入了特朗普的加密貨幣顧問圈。

特朗普將自己描述成「美國歷史上第一位接受比特幣和加密貨幣捐款的主要政黨提名人」，稱他的競選活動在過去兩個月中獲得了加密貨幣捐款2500萬美元。

在特朗普演講期間，比特幣價格短暫下跌，而後又恢復並小幅上漲。

有意思的是，特朗普2019年曾表示，代幣不是錢，它們的價值「基於稀薄的空氣」，並警告稱不受監管的加密資產可能會促進毒品交易和「其他非法活動」。他2021年還告訴美國霍士商業新聞，比特幣是一個影響美元價值的「騙局」。

彭博社稱，除了非常令特朗普享受的、他新獲得的支持外，還有一些東西發揮了作用，讓特朗普轉變為加密貨幣的信徒——以特朗普為主題形象的非同質化代幣（NFT）。

2024年7月27日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）與副總統候選人萬斯（J.D. Vance）出席在明尼蘇達州舉行的造勢集會。（Reuters）

成人教育公司The Learning Annex創始人Bill Zanker在大約兩年半前，向特朗普提出了一個想法——將他的漫畫藝術品做成NFT銷售。Bill Zanker回憶稱，特朗普對此很感興趣，但是不希望將它們稱為NFT。贊克告訴彭博社，儘管當時特朗普仍稱之為波普藝術，但這一項目逐漸激發了特朗普對加密貨幣的興趣。

今年5月，特朗普在他的海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦了一次支持者集會，這些支持者們至少購買了47張以上的特朗普數字交易卡。這些交易卡印有特朗普裝扮成牛仔、超級英雄等其他幻想人物形象的圖片，售價99美元。

Bill Zanker稱，這些NFT很受歡迎，每個新系列在幾小時內就售罄，特朗普也開始愛上它們。與買家見面時，有人問特朗普如何看待加密貨幣，他回答道：「我喜歡它，但我不喜歡它全部出國。」

「他成了加密總裁。」Bill Zanker說，共20萬張特朗普形象的NFT為特朗普和他的合作夥伴賺得超2000萬美元。不過，Bill Zanker沒有透露這些收入是如何分配的。

彭博社稱，在NFT事件後，加密貨幣的潛在捐助者和特朗普進入了「互相求愛」的階段。如果特朗普贏了，友好的監管機構可能不是他給這個行業的唯一禮物。

本文獲《觀察者網》授權轉載

