王毅同日本新外相通話：期待日本新內閣有新氣象　排除干擾

央視新聞10月9日報道，中國外交部長王毅9日同日本新任外相岩屋毅通電話。他稱期待新內閣有新氣象，中日關係有新發展，雙方要以史為鑑，不忘初心，拓展合作，排除干擾。



岩屋毅表示日本新內閣願大力推進日中全面戰略互惠關係，致力於構建建設性、穩定的雙邊關係，日中各領域合作有巨大潛力，日方願同中方加強各層級溝通，協商解決未決問題，為兩國國民帶來更多福祉。

他指日中兩國對亞洲及世界和平穩定負有重要責任，面對動盪不安的國際局勢，日本新內閣致力於推進對話與協調的外交，願同中方攜手努力，加強合作，為促進地區和平穩定、應對全球挑戰作出更大貢獻。

2024年9月28日，中國外交部長王毅在紐約聯合國總部出席第79屆聯合國大會一般辯論。（Reuters）

王毅表示中方讚賞日本新內閣和岩屋毅外相上任以來釋放願穩定發展兩國關係的積極信號，中日是一衣帶水的近鄰，互利合作、共同發展符合兩國人民根本利益。

他期待新內閣有新氣象，中日關係有新發展，雙方要以史為鑑，不忘初心，拓展合作，排除干擾，全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的雙邊關係。

王毅強調，中方對日政策始終保持穩定性、連續性，希望日方恪守在台灣問題上的政治承諾，堅持一個中國原則不動搖，樹立客觀理性、積極友善的對華認知，將雙方「互為合作夥伴、互不構成威脅」等重要共識體現到實際行動中，推動雙邊關係沿着正確軌道健康穩定向前發展。

他指面對變亂交織的國際局勢，本地區保持總體和平穩定的局面來之不易，應備加珍惜，特別是要防止外部勢力興風作浪，攪動地區對立對抗。