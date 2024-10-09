東盟峰會開幕 泰國新總理籲團結解決緬甸問題
撰文：官祿倡
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東盟峰會（ASEAN Summit）10月9日在老撾首都萬象（Vieng Chan，又譯永珍）舉行，多位領導人出席，緬甸軍政府在缺席峰會3年後首次派員參加。泰國新任總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）呼籲通過外交解決緬甸內戰問題。
貝東丹認為，東盟應在結束緬甸內戰方面發揮作用，她計劃與下一任東盟輪值主席國馬來西亞合作，試圖通過外交手段解決問題。
泰國外交部發言人尼康德（Nikorndej Balankura）對此不抱有太大希望，他認為東盟並非團結一致，部份國家希望軍政府採取更多行動，另一部份國家呼籲緬甸交戰雙方進行談判。
緬甸自2021年爆發內戰以來，當局一直處於混亂狀態，執政軍方拒絕與反對派談判。貝東丹是泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）的女兒，她8月18日獲泰王批准履新。
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