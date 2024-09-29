美國大選｜特朗普：Google操控搜索結果偏袒賀錦麗　倘勝選將起訴

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月27日聲稱，搜尋引擎Google的搜索結果偏袒民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），揚言若當選總統，將要求司法部起訴Google。



《紐約時報》27日報道，特朗普在社交媒體Truth Social發文批評稱，Google的搜尋引擎在搜尋特朗普的結果時，只會顯示負面的消息，而搜尋賀錦麗的結果卻只顯示正面消息。

他強調：「這是非法行為，希望司法部能夠對他們（Google）公然干預選舉的行為進行刑事起訴。如果沒有，當我贏得選舉並成為美國總統時，我將要求司法部起訴他們！」

Google回應稱，公司沒有偏袒任何候選人，並強調賀錦麗與特朗普競選陣營的網站，一直都是出現在相關搜尋結果的頂部。