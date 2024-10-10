特朗普代言「天佑美國聖經」　被踢爆Made in China

美國前總統特朗普（Donald Trump）一直指控中國竊取美國工作、並批評北京採取不公平的貿易措施，但美聯社近日揭發，其出售的「天佑美國聖經」（God Bless the USA）是內地製造。



今年3月，特朗普於自家平台「真實社群」（Truth Social）發布影片，宣布與鄉村歌手格林伍德（Lee Greenwood）攜手販售聖經，呼籲民眾購買支持。這個版本的聖經以格林伍德歌曲「天佑美國」為靈感，內附美國憲法、獨立宣言、權利法案、效忠美國誓詞等。

特朗普說：「這本聖經提醒我們，為了讓美國再次偉大，我們必須帶回美國的最重要的東西，即是我們的宗教。」他補充說，猶太基督教價值觀「正受到攻擊，或許是前所未有的」。

每本聖經成本不到3美元（約23.32港元，其官方最低售價為59.99美元（約466.33港元），意味潛在收益約達700萬美元（約5,441.38萬港元）。(網上截圖)

不過，據美聯社查閱的全球貿易文件，中國杭州的印刷公司在2月初到3月底，輸入近12萬本聖經至美國。以海關數據追蹤進出口的資料庫顯示，三批貨品總值估計為34.2萬美元（約265.85萬港元），即每本聖經不到3美元（約23.32港元）。然而，這款聖經的官方最低售價為59.99美元（約466.33港元），意味潛在收益約達700萬美元（約5,441.38萬港元）。

美聯社指，這位共和黨總統候選人的聖經與中國的關聯，暴露出特朗普言行不一，即其一邊發布反中言論、一邊又想從「中」獲利。

有宗教人士認為，特朗普聖經將聖經和政府文件的合併是一種「有毒混合物」，會助長福音派教會中的基督教民族主義情緒；也有人批評特朗普聖經是一種褻瀆。牧師Tim Wildsmith則表示，該聖經粗製濫造，品質差劣很難閱讀，他批評「這對我來說，更多的是對金錢的熱愛，而不是對我們國家的熱愛。」