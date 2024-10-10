美國大選｜颶風重創北卡州恐削特朗普票源　議會放寬災區投票規定

颶風海倫妮（Helene）除重創美國東南部6州，也牽動總統大選選情。屬搖擺州之一的北卡羅來納州（North Carolina），由共和黨主導的州議會10月9日通過一項法案，讓該州災區選民更容易投票。路透社指出，州議員所以放寬投票要求，是由於共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）的陣營擔心，受災嚴重的保守山區投票率下降。



圖為2024年10月9日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在賓夕法尼亞州出席競選集會。（Reuters）

該州議員9日通過的法案，允許25個受災縣的地方選舉委員會，可修改投票時間、合併選區、更改投票地點，以及允許郵寄選票交到任何一個縣選委會又或投票地點等。而在此前一晚，特朗普的競選團隊已公布10項放寬災民投票的建議措施，當中不少已納入北卡州的法案。

北卡州是美國7個搖擺州之一，兩黨選情難分高下。特朗普在2016年及2020年大選，均以輕微差距贏得該州的選舉人票。目前，他及民主總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）的競選團隊正致力爭取每一張選票。

路透社指出，目前被列為海倫妮災區的25個縣，在2020年總統大選時，有62%選票支持特朗普；至於目前該州的非災區範圍，則有51%支持現任總統拜登。

據兩名知情人士透露，北卡州共和黨前主席、現任共和黨全國委員會主席沃特利（Michael Whatley）私下表示，對該州西部地區的投票率表示擔憂。特朗普競選團隊的亦已多次召開電話會議，討論當地選情。

關注投票權組織Democracy NC表示，支持協助災民投票的措施，但質疑為何只限於25個縣，指不少該州其他地區的選民，目前均身在災區協助善後工作。