新書指特朗普任內贈普京新冠檢測儀器　俄羅斯證實

俄羅斯克里姆林宮證實，美國前總統特朗普（Donald Trump，又稱川普）在任期間曾向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發送新冠病毒檢測儀器，當時正值疫情最嚴重時期。



揭發美國前總統尼克遜（Richard Nixon）水門事件醜聞的《華盛頓郵報》記者伍德沃德（Bob Woodward）在他的新書《內部的戰爭》（War，暫譯）中敘述了此事。

圖為2017年4月29日美國資深記者記者伍德沃德在華盛頓出席白宮記者協會晚宴。（Getty）

彭博社報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitriy Peskov）星期三（10月9日）就此書內容作書面回覆時說，檢測儀器收到，但否認了書中關於特朗普離任後與普京多次通電話的說法。

美國媒報道，伍德沃德書中說，特朗普在2020年擔任總統期間，在檢測設備稀缺的情況下秘密地向普京寄送雅培（Abbott）新冠病毒檢測儀器。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）就此說道，在新冠疫情期間，人們「費力地搶購這些試劑盒」，補充稱「而這個擔任美國總統的傢伙卻把這些試劑盒送給俄羅斯，送給一個殺人成性的獨裁者，供其個人使用？」她星期二（8日）在接受電台節目主持人斯特恩（Howard Stern）採訪時說：「這只是有關特朗普其人最新、最鮮明的例子。」

圖為2024 年 10 月 6 日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）於威斯康星州出席造勢集會。（Reuters）

在斯特恩追問特朗普與普京的關係時，賀錦麗指出特朗普不適合擔任總統，稱他是一位被威權領導者「戲耍」的領導人。

「我認為特朗普渴望成為獨裁者，」賀錦麗說，「他崇拜強者，被他們玩弄於股掌之間，因為他認為他們是朋友，而他們全天候地操縱他，用奉承和恩惠來擺佈他。」

2024年9月10日，美國加州，圖為當地組織成員觀看特朗普與賀錦麗的首場總統競選辯論。（Reuters）

特朗普競選團隊在星期二發表的聲明反駁了書中的指控，稱「伍德沃德編造的這些故事沒有一個是真實的」，並指責這位記者有偏見。

特朗普競選團隊公關主管Steven Cheung在聲明中說：「這本垃圾書要麼擺在打折書店小說區的特價書專區，要麼只能用來當廁紙。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

