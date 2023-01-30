斯托爾滕貝格訪日韓　朝媒質疑意在煽動成立亞洲版北約

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）展開出訪韓國和日本的行程之際，朝鮮國營傳媒1月30日刊登質疑此行是否意在煽動成立亞洲版北約的文章。



朝中社30日報道，朝鮮國際政治研究學會研究員金東明29日發表文章稱，北約把烏克蘭變為代理戰場後，托爾滕貝格從相隔數萬里的歐洲大陸來到亞太地區，這令人擔憂。

金東明說，北約口口聲聲說反對「憑實力單方面改變現狀」，卻投入包括航母和戰機在內的北約成員國兵力，進行各種雙邊及多邊聯合軍演，又利用擴大和加強與美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）、四方安全對話（QUAD）和五眼聯盟（Five Eyes）等排斥他國的安保同盟合作，企圖向亞太地區伸手。

文章指，北約2022年新推出的戰略概念明文規定俄羅斯為最重大的直接威脅、中國為系統性挑釁，如今又露骨地把長臂伸展到韓國和日本，其目的不言而喻。

金東明表示，「與僕從（即跟班）勢力拉幫結派炮製用來維持其霸權地位和秩序的『亞洲版北約』，這就是美國主導的北約所圖總體方向」。

北約秘書長訪日韓

根據北約新聞處，斯托爾滕貝格1月29日至30日訪問韓國，在首爾會晤包括外交部長朴振和國防部長官李鍾燮在內的韓國官員，1月30日至2月1日訪問日本，在東京會見日本首相岸田文雄及其他高官。