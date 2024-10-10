Ratan Tata去世誰將繼任印度商業帝國？　印媒列候選人名單

印度最大商業集團塔塔集團（Tata Group）前董事長拉坦·塔塔（Ratan Tata）10月9日去世，享年86歲。塔塔生前擔任集團董事長超過20年，他膝下既無子女亦未指定繼任者，誰將成為繼任者引發關注，印媒預測塔塔同父異母的弟弟Noel Tata及其子女都是熱門人選。



截至2024年3月，塔塔集團收入達1,650億美元（約1.28萬億港元）。誰將在塔塔離世後繼任印度最大商業帝國？印度《經濟時報》10日報道，塔塔生前與Noel關係密切，而Noel膝下3個子女近期在集高層任職，認為他們均有機會繼承塔塔集團。

圖為印度最大商業集團塔塔集團（Tata Group）網站上載的，前董事長拉坦·塔塔（Ratan Tata）同父異母的弟弟Noel Tata。（塔塔集團網站）

Noel是塔塔同父異母的弟弟，2010年至2021年擔任集團董事長，負責集團海外與銷售業務，行事低調，較少在外界露面。他還在2019年開始管理集團基金會，該基金會擁有集團66%以上的股份。

塔塔集團(Tata Group)董事長Ratan Tata在2010年8月13日印度孟買舉行的塔塔鋼鐵公司年度股東大會上發表講話。（Reuters）

報道指，塔塔批准Noel的3個子女Leah、Maya與Neville在2024年5月6日，於集團基金會的董事會任職，預料他們也有機會繼承塔塔集團。