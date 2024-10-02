Coldplay印度開騷爆賣票風波　黃牛炒到叫價8萬8　警方介入調查

英國天團Coldplay（又稱酷玩樂團）在亞洲多地開演唱會，除了2025年4月在香港啟德體育園開騷外，2025年1月也會在印度孟買舉行3場演唱會，但近日賣票在印度爆出風波，在千萬人爭奪下，門票快速售罄，部份黃牛轉售門票的叫價高達96萬盧比（約8.8萬港元），售票平台遭質疑向黃牛和第三方網站提供門票，以便轉售，此令警方也介入調查，9月30日傳喚售票平台負責人，要求對方解釋。售票平台否認指控。



2024年6月29日，英國Glastonbury，圖為Coldplay樂隊在Glastonbury音樂節上舉行演出。（Getty）

Coldplay孟買演唱會在9月尾開售，原價為2,500盧比（約231港元）至12,000盧比（約1100港元），逾1千萬人爭奪18萬張門票。

這些門票快速售罄，據英國廣播公司（BBC）指，粉絲抱怨網站故障、在網絡排隊長達數小時，不少人還質疑銷售受到操縱，指在官方網站上賣票前，網上就開始出現有人以5倍價格出售門票，甚至達到90萬盧比（約8.3萬港元）。

外媒指，黃牛在二手平台以高價賣門票，有些門票的轉售叫價更達到96萬盧比（約8.8萬港元）。

美媒10月1日引述未能成功購買門票的律師Amit Vyas報道，他已經向警察申訴，質疑售票平台向黃牛和第三方網站提供門票，以便轉售。

他也質疑售票平台BookMyShow（BMS）沒有採取充分措施保護歌迷，並對歌迷在購票時，受到「自動化程序」搶購門票滋擾，以及門票被放在其他平台上賣高價感到遺憾。

2024年9月21日，Coldplay樂隊在美國拉斯維加斯舉辦演唱會，圖為主唱Chris Martin。（Reuters）

在印度，賣黃牛票是非法行為，BMS否認與這些非官方平台有任何關聯，並呼籲歌迷避免購買「未經授權來源」的門票，指這些門票可能是假門票。

這次風波引來警方介入，孟買警方9月30日傳喚BMS創辦人Ashish Hemjarani，要求對方解釋。