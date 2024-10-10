印度商業巨擘Ratan Tata去世　享年86歲　遺下1.28萬億營收帝國

路透社10月9日引述印度塔塔集團（Tata Group）的聲明，指集團前董事長拉坦·塔塔（Ratan Tata）去世，享年86歲。據報道，塔塔擔任集團董事長20多年，但由於他既無妻兒，又未指定繼任人，其去世恐令塔塔集團陷入無人掌控的窘境。



2024年10月10日，印度孟買，一輛救護車載著塔塔集團前董事長拉坦·塔塔的屍體駛離他去世的醫院。（Reuters）

塔塔集團董事長Natarajan Chandrasekaran在聲明中表示，塔塔是「一位真正卓越的領導者，其不可估量的貢獻不僅塑造了塔塔集團，甚至塑造了我們國家的結構。」由於塔達對印度工商業的貢獻，2008年他獲得了蓮花勳章（Padma Vibhushan），這是印度頒給平民的第二高榮譽獎。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在社交媒體平台 X （舊稱Twitter）上表示：「塔塔是一位有遠見的商業領袖、一個富有同情心的靈魂和一位非凡的人，其去世讓人感到極其痛苦。」

塔塔作風低調，生活相對簡樸，並且熱衷於慈善事業。他有飛機駕駛執照，還是個水肺潛水愛好者，但隨着年齡漸長，力不從心，耳朵無法再承受太大的水壓，因此難以再享受潛水。

塔塔第一次執掌集團長達21年後，其後於2012年退休。及後，其繼任者、來自億萬富翁沙普爾吉·帕隆吉（Shapoorji Pallonji）家族的 Cyrus Mistry在 2016年被罷免後，他於是回歸公司，擔任了數個月的臨時領導人。

2010年6月2日，塔塔集團董事長拉坦塔塔 (Ratan Tata)和古吉拉特邦（Gujarat）首席部長莫迪 (Narendra Modi)在印度西部薩南德 (Sanand) 的塔塔Nano新工廠落成典禮上。（Reuters）

塔塔集團擁有156年歷史。1991年，塔塔從其叔父傑漢吉爾·塔塔（J. R. D. Tata） 手中接過權柄，並改革公司體制、修整權力結構，又提拔有為青年，最終帶領公司快速擴張，包括大舉購入標志性英國資產，如鋼鐵製造商Corus Group、汽車製造商積架越野路華（Jaguar Land Rover ），以及全球第二大茶葉公司Tetley。這些舉措鞏固了塔塔集團的國際地位，也使他成為國際商界的傳奇人物。

目前，塔塔集團業務遍布100多個國家，截至2024年3月的年度，集團收入達1,650億美元（約1.28萬億港元）。該集團旗下有20多間上市公司，業務從生產從咖啡、汽車到鹽和軟件在內的各種產品，還有經營航空公司，推出印度第一個超級應用程式等。

此外，該集團還與台灣力積電公司合作，於印度建造110億美元的晶片製造廠，並且據悉計畫新建一家iPhone組裝廠。