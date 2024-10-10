美國向台提供武器援助　北京對3間美軍工企業及10高層採反制措施

美國9月底宣布會向台灣提供大額武器援助後，中國外交部10月10日宣布對3間美國軍工企業及10名高級管理人員採取反制措施，自10月10日起實施。



中國外交部指，美方嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整，依據《中華人民共和國反外國制裁法》規定，中方決定對多間美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施。

根據名單，3家企業包括：

（一）邊緣自治運營公司（Edge Autonomy Operations LLC）

（二）亨廷頓·英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries Inc.）

（三）斯凱迪奧公司（Skydio Inc.）

中方稱，凍結3家企業在中國國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

中方又決定對多名企業高級管理人員採取反制措施，根據外交部發布的名單，10人包括：

（一）史蒂文·魯德（Steven Roger Rudder），男，搖桿舵公司創始人

（二）詹姆斯·伊克斯（James William Ickes II），男，內華達山脈公司副總裁

（三）大衛·薩頓（David Keith Sutton），男，洛克希德·馬丁公司亞洲區主任

（四）朴英泰（Yeong-Tae Pak），男，宇航環境公司副總裁

（五）帕特里克·揚科夫斯基（Patrick Edward Jankowski），男，諾斯羅普·格魯曼公司印太項目主任

（六）約翰·普維斯（John Purvis），男，邊緣自治運營公司前首席執行官

（七）喬什·布倫加特（Josh Brungardt），男，邊緣自治運營公司首席運營官

（八）克里斯托弗·卡斯特納（Christopher Douglas Kastner），男，亨廷頓·英格爾斯工業公司總裁、首席執行官

（九）亞當·布賴（Adam Bry），男，斯凱迪奧公司聯合創始人、首席執行官

（十）湯姆·莫斯（Tom Moss），男，斯凱迪奧公司亞太區總經理

據中方指，凍結他們在中國國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

美國白宮之前在9月29日發聲明指，美國總統拜登（Joe Biden）授權為台灣提供高達5.67億美元（約44億港元）的國防物資和服務，為迄今華府援台的最大一筆支出。