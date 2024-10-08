賀錦麗：維持「一個中國」政策　確保台灣自衛能力與自由和平

美國總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）專訪時，被問及台海問題，她表示將維持「一個中國」政策，但包括支援台灣能夠保有自衛的能力，並且能確保台灣海峽的自由和平，但沒有提到是否動用軍事力量支援台灣。



《60分鐘時事雜誌》主持惠特克（Bill Whitaker）問及與中國的外交問題時，賀錦麗回應，「我們必須贏下21世紀與中國的競爭，必須能夠競爭並勝利。」

但她沒有回答美國是否會動用武力支持台灣，只表示美國在台海「不應尋求衝突」，而應保護美國的商業利益。

2024年9月25日，美國民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在賓夕法尼亞州匹茲堡經濟俱樂部（The Economic Club of Pittsburgh）舉行的競選活動上發表演講。（Reuters）

「我不會進行假設，」賀錦麗說。 「但是聽着，我們需要確保維持『一個中國』政策，但這包括支持台灣自衛的能力，包括我們需要採取哪些措施來確保台灣海峽的自由。」

中美關係・中美貿易・中美經濟・中美貿易戰・中美晶片戰・美國關稅・中國外交：耶倫訪華：2024年4月6日，中國廣東省廣州市廣東珠島賓館內供美國財政部長耶倫與中國副總理何立峰會見的會場內，中美國旗已設置妥當。（Reuters）

關於哪個國家是美國最大的對手，賀錦麗回應，伊朗是一個明顯的例子。「伊朗手上沾滿了美國人的鮮血......我們看到這次（伊朗）對以色列的襲擊，200枚彈道導彈，需要採取甚麼措施來確保伊朗永遠無法成為核國家，這是我的首要任務之一。」

賀錦麗沒有回答如果政府發現伊朗正在製造核武的證據，美國是否會採取軍事行動。