賀錦麗：維持「一個中國」政策 確保台灣自衛能力與自由和平
撰文：莊勁菲
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美國總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）專訪時，被問及台海問題，她表示將維持「一個中國」政策，但包括支援台灣能夠保有自衛的能力，並且能確保台灣海峽的自由和平，但沒有提到是否動用軍事力量支援台灣。
《60分鐘時事雜誌》主持惠特克（Bill Whitaker）問及與中國的外交問題時，賀錦麗回應，「我們必須贏下21世紀與中國的競爭，必須能夠競爭並勝利。」
但她沒有回答美國是否會動用武力支持台灣，只表示美國在台海「不應尋求衝突」，而應保護美國的商業利益。
「我不會進行假設，」賀錦麗說。 「但是聽着，我們需要確保維持『一個中國』政策，但這包括支持台灣自衛的能力，包括我們需要採取哪些措施來確保台灣海峽的自由。」
關於哪個國家是美國最大的對手，賀錦麗回應，伊朗是一個明顯的例子。「伊朗手上沾滿了美國人的鮮血......我們看到這次（伊朗）對以色列的襲擊，200枚彈道導彈，需要採取甚麼措施來確保伊朗永遠無法成為核國家，這是我的首要任務之一。」
賀錦麗沒有回答如果政府發現伊朗正在製造核武的證據，美國是否會採取軍事行動。
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