Google成諾貝爾獎大贏家　AI異軍突起橫掃多獎　傳統學界提質疑

2024年度的諾貝爾獎得主陸續揭曉，在物理學獎與化學獎中，人工智能（AI）成為新力量，3位與Google AI團隊有關的人物先後成為新得主，令Google反而成為這次諾貝爾獎背後的「大贏家」。但此也引來傳統學界的爭論，有學者認為，他們的成就固然值得嘉獎，但與獎項初衷存在差距。



Google DeepMind行政總裁Demis Hassabis（左）以及公司研究員John M. Jumper（右）獲得諾貝爾化學獎（Reuters）

在2024年度的諾貝爾物理學獎中，「AI教父」、曾任職Google的欣頓（Geoffrey Hinton）成為其中一位得獎人，諾貝爾獎表揚他通過人工神經網絡實現機器學習（machine learning），為AI發展奠基石。欣賞2013年加入Google，至2023年離職。

在諾貝爾化學獎中，其中兩位得獎人更是人工智能公司Google DeepMind的行政總裁兼共同創辦人Demis Hassabis以及公司研究員John M. Jumper，這兩人也是與AI有關，他們獲表揚成功利用AI預測幾乎所有已知蛋白質的結構。

「AI教父」欣頓（Geoffrey Hinton）曾在Google工作，他成為2024年諾貝爾物理學獎得主（多倫多大學網站）

Google在AI界佔有領先地位，但據路透社10月10日報道，獎項結果引來傳統學界出現質疑聲音。報道引述美國本特利大學（Bentley University）數學副教授Noah Giansiracusa指，今屆物理學獎得主欣頓的研究沒有發展出物理學的新理論，也沒有解決學界中存在的問題，「他有驚人的成就，但這是物理學嗎？我不這麼認為」。

英國南安普敦大學教授Wendy Hall表示，儘管欣頓等人的研究值得嘉獎，但除了物理學獎外似乎沒有專門的獎項頒發給他們，而頒獎委員會又不想錯過AI議題，「所以，你還能怎麼獎勵他們呢？」

2020年12月8日，美國紐約，圖為2020年度的諾貝爾生理或醫學獎的獎牌。（Reuters）

世人在瑞典發明家諾貝爾（Immanuel Nobel）去世後按他的遺願創建諾貝爾獎，旗下分為5個獎項，旨在嘉獎科學家在科學界各領域取得的成就。瑞典中央銀行自1968年在此範疇加設經濟學獎，但至今未有組織加設數學獎和電腦科學獎等相關獎項，今屆物理學與化學獎的頒發令嘉獎的邊界逐漸模糊。

報道指，Google等科技公司近年在AI領域獲利並加大研究投資，這令它們在該領域的研究超越傳統學界，令傳統學界受到衝擊，學者Noah Giansiracusa認為需加大對該領域研究的公共投資。