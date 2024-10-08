諾貝爾物理學獎揭曉　2學者研究人工神經網絡實現機器學習奪魁

2024年度的諾貝爾獎（Nobel Prize）10月7日至14日陸續揭曉結果，諾貝爾物理學獎在香港時間10月8日下午5時45分公布得主，由兩位科學家John J. Hopfield與Geoffrey E. Hinton獲取殊榮。諾貝爾獎指表彰他們通過人工神經網絡（artificial neural networks）實現機器學習（machine learning）的基礎發現與發明。



John Hopfield與Geoffrey Hinton獲取2024年的諾貝爾物理學者（影片截圖）

John Hopfield於1933年7月15日出世，現年91歲，為美國科學家，以發明Hopfield網絡（Hopfield network）聞名。

Geoffrey E. Hinton則生於1947年12月，現年76歲，在加拿大多倫多大學任職，為計算機學家和心理學家，被譽為深度學習（Deep Learning）之父。

諾貝爾獎網站指，當大眾談論人工智能（artificial intelligence，即AI），通常就是指使用人工神經網路的機器學習。

網站指，John Hopfield發明一種使用方法去保存和重新創建模式的網絡，Hopfield網絡（Hopfield network）利用物理學描述物質因原子自旋而產生的特性，當輸入扭曲或不完整影像，網絡會有系統地更新它們的數值，從而找到最接近該不完美影像的已儲存影像。

幫助機器學習爆炸式發展

Geoffrey Hinton則是使用Hopfield網路作為基礎，然後用不同方法創出新網絡，即玻爾茲曼機（Boltzmann machine）。

玻爾茲曼機可用於影像分類或建立新的訓練模式類型範例。Geoffrey Hinton的貢獻幫助啟動現今機器學習（machine learning）的爆炸式發展。

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前一年度的2023年諾貝爾物理學獎由來自美國的科學家阿戈斯蒂尼（Pierre Agostini）、德國的克勞斯（Ferenc Krausz）和瑞典的呂利耶（Anne L'Huillier，暫譯）共同獲得，表揚他們發現利用阿秒光脈衝，捕捉電子移動的瞬間，為探索物質的原子世界帶來嶄新研究工具。

各諾貝爾獎項得獎者公布時間表（香港時間）如下：

生理學或醫學獎：10月7日17:30

物理學獎：10月8日17:45

化學獎：10月9日17:45

文學獎：10月10日19:00

和平獎：10月11日17:00

經濟學獎：10月14日17:45