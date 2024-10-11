韓江奪諾貝爾文學獎　稱感到驚訝　冀利好韓國讀者及作家

韓國女作家韓江（한강，Han Kang）10月10日成為2024年度的諾貝爾獎（Nobel Prize）文學獎得主，是韓國首位諾貝爾文學獎得主。她得悉自己獲獎後表示感到榮幸和驚訝，並希望可以為韓國文學讀者和作家帶來好消息。



韓聯社11日報道，韓江接受諾貝爾委員會電話訪問時，稱感謝大家的支持，並提到自己從小就有書籍一直陪伴在身邊，韓國文學陪伴她成長，因此希望透過今次獲獎消息為當地文學讀者和作家朋友而言都是好消息。

韓江獲頒2024年諾貝爾文學獎後，首爾10月10日有民眾到一間書店內擺設韓江作品的書架「打卡」慶祝。（Reuters）

韓江被問到從哪位作家身上獲得最多靈感時，指對小時候的自己而言，老一輩作家就像一個集體。她形容對方探索人生的意義，時而迷路，但又有時則十分堅決，因此他們的努力和力量都給她注入靈感，因此很難單列出幾個人。

她以2021年出版的《不做告別》以及《白》和《素食主義者》作為向新讀者推薦的作品，並特別提到花了3年時間才完成讓她聞名世界的長篇小說《素食主義者》，而且創作期間因為種種理由特別艱難，所以很難探索出主人公以及她周邊人物和樹木的形象。

諾貝爾文學獎：圖為2016年，韓國作家韓江在一個活動上會見傳媒。（Reuters）

對於如何慶祝獲獎，韓江表示自己並非愛好杯中物之人，所以打算與兒子飲茶低調慶祝。

韓江出生於光州，擅長用歷史事件作為小說故事背景，著作《少年來了》、《永不告別》分別以韓國的光州事件、濟州四三事件為題材。

韓江2024年10月10日成為諾貝爾文學獎新得主後，韓國電視台廣泛報道（Getty）

生於1970年的韓江獲形容是「印象派」作家，擅長用冷靜文字描繪出熱切的情感。她的作品《少年來了》（소년이온다）是以韓國光州民主化運動為背景，故事講述在1980年5月，韓國光州市民與學生組織示威遊行反抗全斗煥政權，15歲少年東浩和朋友正戴一起參加，在面對軍人開槍時，東浩害怕地逃走，親眼目睹朋友正戴遭當街射殺。

訪問倖存者寫小說

根據出版社介紹，出身光州的韓江便是以其父親、小說家韓勝源的學生東浩為主角，蒐集資料、訪問光州事件的生還者，寫下小說。她在書中透過不同角色的聲音，呈現光州事件的殘忍、倖存者的無力與愧疚。

韓江之後指，這本書不是為她個人而寫，她希望把書獻給在光州民眾抗爭中不幸身亡者、倖存者，還有罹難者的家屬。

韓國女作家韓江奪得諾貝爾文學獎，圖為她2023年在光州演說（Yonhap via REUTERS）

韓國女作家韓江奪得諾貝爾文學獎，日本東京一家書店2024年10月10日快速把她的作品放到店內當眼位置（Reuters）

韓江另一以著名歷史事件為背景的作品有長篇小說《永不告別》，它以韓國濟州四三事件的歷史悲劇為題材，故事講述小說家慶荷為了幫助意外住院的朋友仁善，到濟州的家照顧她的小鳥，在那裏了解到仁善的家族史，意識到1948年在濟州發生的四三事件如何影響這家人，其父親在監獄度過15年、其母親同時失去父母和妹妹，連哥哥也生死未卜等。

「濟州四三事件」是指1948年4月至1954年9月濟州民眾因反對美國軍政而示威，與軍警對抗、最後遭鎮壓的事件，死亡人數估計約3萬。

韓江2023年11月憑此書獲得法國文學界獎項梅迪西斯獎的外國小說獎，是韓國作家史上首次獲此殊榮。她之後曾談到，創作這部作品過程相當辛苦，歷時約7年。

韓江獲得諾貝爾文學獎後，將獲得1100萬瑞典克朗（約825萬港元）獎金，並獲頒獎牌和證書。今年的諾貝爾文學獎頒獎典禮將於12月10日在瑞典斯德哥爾摩舉行。