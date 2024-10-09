諾貝爾文學獎傳青睞非西方世界作家　惟村上春樹仍將「陪跑19年」

2024年諾貝爾獎（Nobel Prize）文學獎將於10月10日公布，英國網上博彩公司立博（Ladbrokes）最新的賠率排行榜顯示，排名第一的依然是中國女作家殘雪，每年均呼聲甚高的日本作家村上春樹則居第三，或將再一年「陪跑」。最新的賠率榜排第二的是澳洲作家穆南（Gerald Murnane），同樣榜上有名的非西方作家還包括日本的金井美惠子、多和田葉子。



殘雪被譽為中國的「卡夫卡」（Franz Kafka），她以短篇小說聞名，其實驗性風格擅長把平凡轉變為超現實。假如殘雪最終獲獎，將成為第18位獲得諾貝爾文學獎的女性，也會是繼2012年的莫言之後，第二位獲獎的中國人。

截止英國時間10月10日，英國立博（Ladbrokes）賠率榜上殘雪居第一名，村上春樹居第三名。（網站截圖）

諾貝爾文學獎歷來多半頒發給歐洲男性作家，120位諾貝爾文學獎得主中，僅17位是女性；當中8位更是集中在過去20年間得奬。但據報道，負責頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院（Swedish Academy）今年可能青睞非西方世界的筆耕者。

圖為中國知名作家殘雪。（美國麻省理工大學官網內殘雪的個人專頁）

村上春樹過去十多年上榜，他在1979年以《聽風的歌》在文壇出道，及後出版了不少獲獎的人氣作品。他也曾奪得不少國際性文學獎項，例如2006年歐康納（Frank O'Connor）國際短篇小說獎和卡夫卡獎（Kafka prize），之後外界一直預測他大有機會獲得諾貝爾文學獎，去年依舊沒有如願，至今已「陪跑」18年。