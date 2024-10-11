研究揭全球野生動物50年減少7成：「自然正以驚人速度消失」

世界自然基金會（World Wildlife Fund，WWF）發表《2024年地球生態報告》，其研究發現，全球野生動物的數量在50年間平均減少73%。



研究人員在1970年至2020年間監測5495種兩棲類、鳥類、魚類、哺乳類和爬蟲類的野生動物數量，結果顯示，「每項追蹤全球自然狀態的指標」都在下跌。

此外，研究發現拉丁美洲和加勒比海地區的野生動物數量減少最快，降幅達95%。非洲地區的數量減少了76%，亞洲和太平洋地區的野生動物數量減少60%。但報告稱，這些地區物種的流失至少有部分原因在於歐洲、中亞和北美，後者同期野生動物流失量雖不及拉美等地，但它們在1970年前就已經有大量物種滅絕。

報告指出，人類的食物系統是令動物的棲息地退化和消失是最主要因素，這又推動了災難性的物種流失和滅絕。

基金會資深森林政策官員Anke Schulmeister-Oldenhove表示，報告的發現令人震驚，並稱亞馬遜等重要生態系統更已接近「不可逆轉的臨界點」。

基金會總幹事Kirsten Schuijt在聲明中稱：「大自然正在發出求救訊號。自然損失和氣候變化的連鎖危機正將野生動物和生態系統推向極限。」