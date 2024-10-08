印度動物公園現驚險事件　獵豹圖闖觀光巴士　嚇壞車上乘客｜有片

印度南部班加羅爾市（Bengaluru）附近的Bannerghatta國家公園10月6日有一輛觀光巴士在行駛時遇到驚險事件，一隻豹子發現遊客後突然跳到巴士上，試圖從窗戶爬進車內，嚇壞車上乘客。



印媒《今日印度》和印度報業托拉斯（Press Trust of India）8日報道，當時觀光車司機停下車來，讓乘客可以仔細觀察野生動物。

影片顯示，豹子突然出現，並站在車尾窗旁的位置，目不轉睛地看着車內的人。其後有乘客快速短暫將手伸出車外，它見狀隨即攀上車身，並一躍抓住窗戶，使乘客們感到害怕。此時司機緩慢開走巴士，它才放棄「登車」。

有網民轉載涉事片段：

一名公園人員強調，園內所有車輛窗戶都裝有鐵網，遊客都很安全，事件中沒有人受傷。他補充，豹子的出現雖短暫引起乘客恐慌，但他們很快就恢復冷靜，並享受這難得的「近距離接觸」。