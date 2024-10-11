印度大亨Ratan Tata離世　弟弟Noel Tata接任家族慈善信託主席

印度塔塔集團（Tata Group）前董事長拉坦·塔塔（Ratan Tata）10月9日去世，享年86歲。英國媒體11日報道，與拉坦同父異母的弟弟Noel Tata，已被任命為塔塔集團慈善信託 （Tata Trusts） 主席。



路透社11日報道，1957年出生的Noel Tata本身已經是多拉布吉·塔塔爵士信託基金（Sir Dorabji Tata Trust）和拉坦·塔塔爵士信託基金（Sir Ratan Tata Trust）的信託人。

這兩家信託基金合計持有塔塔兒子集團（Tata Sons）66%的大多數股份，而塔塔兒子集團是塔塔集團的控股公司。慈善信託基金尚未對繼任計劃發表任何評論。

2008年8月12日在印度孟買舉行的記者會上，印度富商Ratan Tata同父異母的弟弟Noel Tata（左）與Tesco集團亞洲和歐洲區總監Philip Clarke（右）合影。（Reuters）

拉坦·塔塔（Ratan Tata）去世後，外界普遍關注集團的繼任人選。作為印度最大的公共慈善基金會，塔塔信託基金會的董事會需要從現有信託人中任命一位新主席，因為拉坦·塔塔在離世前並未指明繼任人。

Noel Tata的作風與哥哥拉坦·塔塔截然不同，相對低調，主要專注於集團的國際業務和零售部門。他於1999年加入塔塔集團，此後他在擴大塔塔集團零售部門 Trent 的過程中發揮了關鍵作用。在其領導下，Trent 取得了長足的發展，除了 Zara 和 Massimo Dutti 等國際品牌外，還管理着多個大型品牌。

圖為印度最大商業集團塔塔集團（Tata Group）網站上載的，前董事長拉坦·塔塔（Ratan Tata）同父異母的弟弟Noel Tata。（塔塔集團網站）

Noel Tata目前擔任塔塔國際有限公司董事長兼非執行董事，他在塔塔集團任職達40年，並在集團多家公司擔任多個董事職務。

他最近擔任的高層職務是在塔塔國際有限公司任董事總經理，公司在他任內收入顯著增長。從2010年8月到2021年11月，公司的收入從5億美元（約38.86億港元）增至超過30億美元（約233.15億港元）。