日本警方起訴東京高卡車營運商　涉容許無牌駕駛

日本東京街頭不時見到遊客像遊戲《瑪利歐賽車》般駕駛高卡車，當地警方最近就起訴一名高卡車營運商負責人，指他涉嫌向沒持駕駛執照的外國遊客出租車輛。



共同網10月11日報道，事發於2024年4月，位於東京大田區的高卡車營運商向2名沒持有效國際駕駛執照的外國遊客出租高卡車，並容許他們駛到公共道路。其中一人駕駛時撞向一架泊在路邊的汽車，造成損毀。

警方接報到場後，以涉嫌無牌駕駛罪拘捕事主。報道提到，有關高卡車公司在2023年秋天成立，至今有大約3300人光顧，而根據出租紀錄，近50人或在沒持有效駕駛執照的情況下使用高卡車。

Mario Kart大受外國遊客歡迎，惟危險駕駛及違法泊車等問題令日本司機非常頭痛。（相片來源：caity_luds@IG）

警視廳在9月3日起訴一名40多歲的高卡車公司男負責人，指他有可能引起嚴重意外。報道引述消息人士指，案件在11日移送至檢察部門，被告表示沒向員工提供足夠指引。

根據日本《道路交通法》，高卡車屬於機動車輛，因此需要持有效駕駛執照人士操作。而外國遊客有意在當地駕駛，必須持有《日內瓦公約》成員國發出的國際駕駛執照。

當局亦提到，由今年1至8月期間，一共有7人在高卡車相關的意外中受傷，另外有18宗導致財產損毀的事件。警方在2月要求東京的高卡車營運商加強檢查駕駛執照，並禁止遊客在公共道路上拍照留念。