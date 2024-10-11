日本吸塵機械人「離家出走」掃街　網民笑稱：主人實在太不負責任

自從各種家務機械人出現，人們不需親自動手打掃，不少人家中都有一部吸塵機械人。日本有網民10月9日在社交平台上傳一段吸塵機械人街上「獨自流浪」的影片，引起熱議。



影片顯示，吸塵機械人在車道上行走時，刷毛還在持續運作，努力執行「城市清潔」的功作。當行駛中的車輛遇上吸塵機械人後，他們只能紛紛減速，繞開吸塵機械人慢駛離開。

上傳影片的網民笑稱，主人實在太不負責任，如此粗心大意的讓吸塵機械人「離家出走」。他還開玩笑道，「如果吸塵機械人在外流浪並交配和繁殖，它可能會被作為入侵物種」。

這段影片在網上曝光後，隨即引來大量網民討論。有人表示看到吸塵機械人出現在馬路上非常罕見，直言「能想像到它出現在不到地方，就是無法想像它出現在馬路上」，甚至開玩笑說它可能是厭倦一成不變的家務。

2024年10月9日，日本有網民在社交平台X上傳一段吸塵機械人獨自在街上「流浪」的影片，在網上引起熱議。（X@zenj_4649）

這段影片截至10月11日，已有超過1000萬瀏覽量。