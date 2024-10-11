日本神偷家族？一家三口有工返有錢買樓　Donki狂偷上百項商品

日本靜岡縣濱松在9月15日發生一宗失竊案件。一間「唐吉訶德」（DON DON DONKI）傳出店內一蘭拉麵即食麵、肉類等許多食物類商品，一共有約上百項商品遭竊，損失金額相當於五萬日圓左右（約2600港元）。嫌犯則包括36歲上班族男性和54歲女性夫妻，以及一位67歲男性親戚一家，宛若真人版的「小偷家族」。

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根據日本媒體「現代ビジネス」報導，這幾個人當初在店內時，選擇攜帶自己的購物籃，並沒有使用店家提供的籃子。然而，該店過去就發現曾有客人東西拿了沒結帳，順手牽羊回家的案例，因此當這三人入店時，早就已經提高警覺。

果然在監視下，發現這三人拿了商品後，並沒有通過店家的結帳櫃枱，而是直接進到停車場，在經由員工通報，逮捕了這幾位犯人。相關從業員指出，這三人的體格都很好，購物籃裡則裝了大量的一蘭拉麵等即食麵、肉品和酒水等等。

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附近居民指出，犯人夫妻是在約在一到兩年前結婚，妻子再將小時候就被父母棄養的叔父接過來，三人一起共同生活。36歲的男性丈夫在物流業工作，是一家的主要經濟支柱，平時沉默寡言，但是態度認真，沒有出過甚麼大問題。

這位男性從未表示過自己有金錢困擾，甚至前幾年才剛買了二手公寓，平時花錢的方式也不像太拮据。何況除了他之外，其他兩人多少也有做些副業補貼，經濟狀況應該不成問題，為何會選擇竊盜，還有待釐清。

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