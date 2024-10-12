澳洲有比特犬狂性大發 咬斷女主人右臂 警員無奈開槍擊斃
撰文：劉耀洋
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澳洲昆士蘭省（Queensland）北部10月11日發生寵物狗攻擊主人事件，一名34歲女子的右手手臂遭其飼養的比特犬咬斷，傷者已送醫救治，目前情況穩定。警方表示，他們「別無選擇」下，將久久不能冷靜的涉事比特犬射殺。
英國廣播公司（BBC）11日報道，緊急服務人員接到通知，於早上7時左右前往當地城市湯斯維爾（Townsville）一間民宅，發現女主人受到「致命」傷勢，右臂肘部以下已遭比特犬咬斷。
高級警員沃里克（Scott Warrick）在記者會上表示，趕到的警員發現女主人在屋外大量失血，比特犬則仍然留在屋內。他說，涉事比特狗當時表現憤怒且極具攻擊性，並試圖逃出屋外。
一些警員封鎖房屋，另一些警員則為女主人止血及進行急救。救護人員抵達後，她隨即被送往當地醫院治療，醫護人員正試圖為她重新接上斷肢。
沃里克向記者表示：
我已當警察37年，第一次遇到有人因為犬隻攻擊而遭遇如此嚴重的傷勢。
他接着表示，警方曾試圖鎮靜比特犬，但未能成功，最終警員在無其他選擇下，只能將其當場擊斃。
BBC引述澳洲廣播公司（ABC）報道，女主人的鄰居透露，涉事比特犬向來表現具攻擊性，曾多次襲擊其他人，有鄰居甚至向記者展示他聲稱被咬傷的疤痕。
緊急服務人員在現場發現另一隻較小的狗隻，並交由英國皇家防止虐待動物協會 （RSPCA） 照顧。目前警方、RSPCA和當地議會已對此案展開調查，以了解更多詳情。
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