拜登愛犬又咬傷特勤人員　「第一狗狗」至少11次襲擊紀錄

美國總統拜登（Joe Biden）於白宮飼養的兩歲德國牧羊犬Commander又咬傷了另一名特勤局人員，是第11宗「傷人」紀錄。



美國特勤局9月26日發聲明稱，襲擊發生25日晚上8時左右，該名身穿制服的特勤局女性職員，在白宮被Commander咬傷，並在現場接受治療，目前情況良好。

今年7月，一個保守派組織根據《資訊自由法》（Freedom of Information Act），成功獲得特勤局的記錄，發現從去年10月至今年1月間，Commander曾10次以咬傷或其他方式攻擊特勸人員，當中一人需要到醫院治理。

其中一次發生在去年10月， 第一夫人吉爾（Jill Biden）被指無法控制Commander，讓Commander衝向一名特勤人員，當事人未有受傷，但認為被咬傷只是時間問題。

約一星期後，另一名特勤局人員遇襲並被Commander咬了兩次。在場的其他執勤人員稱，要使用手推車來保護自己。同年12月，一名特勤人員在拜登面前遭到攻擊，前臂和拇指被咬傷。

吉爾的發言人7月曾表示，「對於家庭寵物來說，白宮可能是一個充滿壓力的環境，第一家庭將繼續努力，幫助指揮官應對白宮經常難以預料的情況。 」另有白宮官員當時表示，在發生連串事件後，已嘗試對Commander採取新的束縛和訓練方式。

2021年3月，拜登養的另一隻牧羊犬Major，也曾咬傷白宮保安人員。當時拜登決定將牠送回威爾明頓市（Wilmington）的老家。