英國熱浪｜巨型比特犬疑受不了高溫咬死女主人　夫救妻失敗還毀容

養大型犬真的要特別注意。最近一則駭人聽聞的新聞在國外瘋傳，一對夫妻飼養了兩隻「比獅子還大」的寵物犬，某天兩隻狗狗突然因為不明原因攻擊飼主，女子頸部被咬穿一個大洞死亡，而男子為了救老婆身受重傷，整張臉幾乎全部毀容。



綜合外媒報道，英國南約克郡羅瑟勒姆市（Rotherham）一對夫妻於15日晚間返家時遭到飼養的2隻寵物狗攻擊，其中43歲的羅賓遜（Joanne Robinson）被不明原因突抓狂的愛犬狠咬頸部，因動脈遭咬破當場不治身亡。

羅賓遜的老公史黛德（Jamie Stead）為了保護愛妻也慘遭撕咬身受重傷。

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儘管史黛德緊急送往醫院保住一命，但當地醫院醫生指出他滿身傷痕，雙手、腹部及臉部都受到重創，其中臉更是幾乎毀容。

羅賓遜的母親悲痛表示，女兒家裏養的2隻狗品種是美國比特犬（American Pitbull），體型相當龐大，大概有一隻獅子那麼高壯，「我整個人都不敢相信，我還處在難以置信跟震驚的狀態中」。

羅賓遜與史黛德夫妻慘遭愛犬咬死的悲劇傳出後，附近鄰居也紛紛前往他們家獻花表達哀悼之意。目前肇事的2隻比特犬都已被警方帶走暫時收容在收容所內，初步研判狗狗會如此抓狂咬死主人可能跟近日天氣炎熱有關，至於確切的原因目前還在釐清中。

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